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Глобальная Диана Шурыгина: В Сети оценили вероломную атаку Запада на Сирию
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Глобальная Диана Шурыгина: В Сети оценили вероломную атаку Запада на Сирию 

Дни.ру 1 час назад
Фото: Дни.ру
В ночь на 14 апреля коалиция войск США, Франции и Великобритании нанесла совместный ракетный удар по военным и гражданским объектам в Сирии. В общей сложности обстрел длился больше часа. Было выпущено свыше 100 ракет, значительную часть которых сбило сирийское ПВО. Пользователи Сети выразили свое, как обычно — оригинальное, мнение на счет произошедшего.
Пользователи Сети со свойственной им проницательностью обратили внимание на провалы в официальной версии западной коалиции по поводу удара по Сирии. Дескать, сам Запад и контролировал уничтожение химического оружия в Сирии, поэтому лучше других должен знать, что его там нет.
Однако если отравляющие вещества все же хранятся на военных складах, как утверждают некоторые американские и европейские политики, то бомбить эти объекты — значит обрекать на смерть сотни и тысячи мирных жителей, находящихся в окрестностях. Это логическое построение возвращает комментаторов в начало, мол, Запад прекрасно знает, что бомбит не заводы и склады химоружия. Таким образом, прояснить свою позицию западные политики не могут.
Обитатели интернета также отметили, что все «доказательства», которыми пользовались США и союзники — исключительно газетные утки и дезинформация в Сети. Однако и сами удары больше похожи не на полноценную военную операцию, а на попытку создать инфоповод минимальными средствами. Вместо политики миру предложили разборки в формате шоу-бизнеса. «Глобальная Диана Шурыгина», — вынес вердикт пользователь Twitter с ником «историк-алкоголик».
Кроме того, пользователи Сети решили подсчитать, во сколько обошлась американцам и их союзникам такая «постановка». Атака на Сирию рискует стать самым дорогим политическим шоу для США.
Активно обсуждают атаку и в готовящемся к закрытия в России мессенджере Telegram. «Этот праздник непослушания адресован собственному электорату. Вот, мол, русские нам не велели стрелять, а мы все равно отважно стрельнули. Тем самым продемонстрировали. Вот и по телевизору ролики показываем. Красивые и духоподъемные. Все видели? Вот то-то. Сделаем опять по-великому. А что куда полетело, что куда долетело и какой от этого прок — в эпоху хайпа и пиара не имеет вообще никакого значения», — говорится в сообщении на канале «НеВротик».
"Американцы позвонили русским перед ударом. Ракеты все дозвуковые. Летал А-50. Судя по выложенным видяйкам некоторые ракеты шли не впритирку к земле а на сотнях-тысячах метров. Ракеты не использовали РЭБ. Не использовались ложные мишени. Не били по системам ПВО. В общем это был полигон для сирийцев и русских", — высказал свою точку зрения автор канала dragon-dances. «Ощущение, что произошел слив удара. Эдакий договорняк без договора. Мы жахнем, но не всерьез, демонстративно, чтобы не умные люди считали, что мы серьезные», — добавил он.
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