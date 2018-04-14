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Срочно: Неизвестные вооруженные лица застрелили двух чиновников на юге Афганистана
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«Россию ждет розовой понедельник»

Срочно: Неизвестные вооруженные лица застрелили двух чиновников на юге Афганистана 

ИА Синьхуа 31 минуту назад
Кандагар /Афганистан/, 14 апреля /Синьхуа/ — В субботу неизвестные
вооруженные лица застрелили двух местных чиновников в провинции
Кандагар на юге Афганистана. Об этом сообщили местные власти. —0—
ИА Синьхуа: последние новости
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