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Срочно: Неизвестные вооруженные лица застрелили двух чиновников на юге Афганистана
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Срочно: Неизвестные вооруженные лица застрелили двух чиновников на юге Афганистана
ИА Синьхуа
31 минуту назад
Комментарии
Кандагар /
Афганистан
/, 14 апреля /
Синьхуа
/ — В субботу неизвестные
вооруженные лица застрелили двух местных чиновников в провинции
Кандагар на юге Афганистана. Об этом сообщили местные власти. —0—
ИА Синьхуа: последние новости
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