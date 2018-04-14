Срочно: Неизвестные вооруженные лица застрелили двух чиновников на юге Афганистана 

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Подразделения ПВО РФ в Сирии не применялись для отражения ракетного удара США, Великобритании и Франции -- Министерство обороны России

Коалиция во главе с США нанесла удар по Сирии, чтобы сорвать расследование ОЗХО в Восточной Гуте -- координатор группы Госдумы РФ по связям с парламентом Сирии Дмитрий Саблин