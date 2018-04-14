Израиль запретил летать над Голанами

Израильские власти закрыли часть воздушного пространства над Голанскими высотами. По информации местной газеты «Йедиот Ахронот», это связано с авиаударами по Сирии

Авиакомпании не смогут осуществлять полет на высоте более 1,5 тысяч метров над территорией Голанских высот, находящихся к востоку от реки Иордан.

Ожидается, что запрет будет действовать до конца апреля.