Израиль запретил летать над Голанами 

Израильские власти закрыли часть воздушного пространства над Голанскими высотами. По информации местной газеты «Йедиот Ахронот», это связано с авиаударами по Сирии.
Авиакомпании не смогут осуществлять полет на высоте более 1,5 тысяч метров над территорией Голанских высот, находящихся к востоку от реки Иордан.
Ожидается, что запрет будет действовать до конца апреля.
В ночь на 14 апреля американский лидер Дональд Трамп объявил о старте операции против Сирии в ответ на предполагаемую химатаку в Думе. К ударам присоединились Франция и Великобритания.