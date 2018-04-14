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Израиль запретил летать над Голанами
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Израиль запретил летать над Голанами 

News.ru 1 час назад
Фото: News.ru
Израильские власти закрыли часть воздушного пространства над Голанскими высотами. По информации местной газеты «Йедиот Ахронот», это связано с авиаударами по Сирии.
Авиакомпании не смогут осуществлять полет на высоте более 1,5 тысяч метров над территорией Голанских высот, находящихся к востоку от реки Иордан.
Ожидается, что запрет будет действовать до конца апреля.
В ночь на 14 апреля американский лидер Дональд Трамп объявил о старте операции против Сирии в ответ на предполагаемую химатаку в Думе. К ударам присоединились Франция и Великобритания.
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