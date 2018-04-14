В СПЧ призвали провести независимое расследование «химатаки» в Сирии

США , Британия и Франция в субботу утром нанесли ракетные удары по сирийским правительственным объектам, которые, по их мнению, используются для производства химического оружия. С 3.42 мск до 5.10 мск они выпустили по Сирии более 100 ракет, большая часть которых была сбита сирийской ПВО. Российские силы задействованы не были, но отслеживали все пуски.

Юров отметил, что еще до применения оружия американской коалицией призвал генсекретаря ООН использовать все политические процедуры, чтобы расследование химических атак произошло именно по политическим каналам, а не с применением военной силы.

"Я считаю, что расследование должно быть быстрым, компетентным, обязательно — независимым, международным. И международная общественность должна все-таки узнать: да или нет и, если да, — то кто. Все это легко установить, если проводить нормальное расследование", — сказал правозащитник РИА Новости.

Международное сообщество сейчас действительно не может понять, что же на самом деле там происходит, уточнил он. Расследование позволило бы развеять сомнения по поводу информации о недавней химатаке и понять, кем применяется химоружие, если эти факты подтвердятся, отметил собеседник агентства.

Правозащитник подчеркнул, что применение химического оружия является очень тяжелым военным преступлением, это запрещено всеми видами международного права. «Режимы, которые такое применяют, с точки зрения международного права сразу становятся нелегитимными», — пояснил он.

Безусловно, связанные с этим вопросы должен решать Совет безопасности ООН и, прежде всего, политическим путем, уточнил Юров.

"Но конструкция Совета безопасности ООН такова, что сейчас он находится в состоянии паралича: он не может принимать решения консенсусно, я имею в виду пять постоянных членов Совбеза. В этом случае, конечно, ситуация трагическая. Я считаю, что международное сообщество должно найти выход из этой ситуации вообще на будущее — что делать в таких случаях", — добавил член СПЧ.

Сейчас в подобных случаях, когда есть реальная угроза международной безопасности, нередко кто-то из стран-постоянных членов Совбеза накладывает вето на резолюцию СБ, напомнил собеседник агентства.

Говоря о действиях американской коалиции, он подчеркнул, что «в любом случае, без решения Совбеза это очень плохо, можно только сожалеть и ни в коем случае нельзя однозначно это поддерживать». Собеседник агентства уточнил, что открытым остается вопрос, действительно ли это был удар по военным целям, связанным с химическим оружием, или нет.

"Наверное, это вопрос тоже к какому-то, может быть, общественному расследованию международного сообщества: то есть реальные вещи, связанные с химическим оружием, это всего лишь повод, чтобы начать агрессивные действия, либо это, действительно, точечный удар для пресечения угрозы химических атак", — пояснил Юров.

На вопрос о том, поможет ли, на его взгляд, работа экспертов Организации по запрещению химоружия ( ОЗХО ) снизить напряженность и отвести ситуацию от опасной черты, он отметил, что на это очень хочется надеяться.

"Мне очень хочется надеяться, что они наконец либо развеют мифы, либо все-таки скажут, кто же и в каких целях это все делает", — добавил правозащитник.

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