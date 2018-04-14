Роухани: Авиаудар Запада нацелен на укрепление террористов в регионе 

Атака США, Великобритании и Франции по территории Сирии направлена на укрепление терроризма и дестабилизацию ситуации на Ближнем Востоке. Такое мнение высказал президент Ирана Хасан Роухани в телефонном разговоре с сирийским коллегой Башаром Асадом.
"Игнорирование национального суверенитета конкретной страны представляет собой попытку, направленную на создание неспокойной и нестабильной обстановки в регионе", — сказал президент Ирана, заявление которого приводится на его официальном сайте.
Роухани назвал удар США и их союзников по Сирии «грубым нарушением международных норм, включая Устав ООН».
"Произошедшее является агрессией не только против территории Сирии, но и стабильности всего региона в целом", — подчеркнул иранский президент.
Роухани заверил сирийского коллегу, что Иран на всех международных уровнях, особенно во взаимодействии с Россией и Турцией продолжит работу по установлению мира и стабильности в САР и регионе.
Напомним, в ночь на 14 апреля страны западной коалиции, по данным Генштаба САР, выпустили более 100 ракет по целям в Дамаске и вне города. Сирийские системы ПВО перехватили большинство ракет. Однако одна из них попала в здание, где располагался научно-исследовательский центр и лаборатории. Еще одна, нацеленная на военную базу рядом с Хомсом, отклонилась от цели и взорвалась, ранив трех мирных жителей.