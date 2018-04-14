Роухани: Авиаудар Запада нацелен на укрепление террористов в регионе

"Игнорирование национального суверенитета конкретной страны представляет собой попытку, направленную на создание неспокойной и нестабильной обстановки в регионе", — сказал президент Ирана, заявление которого приводится на его официальном сайте.

Роухани назвал удар США и их союзников по Сирии «грубым нарушением международных норм, включая Устав ООН ».

"Произошедшее является агрессией не только против территории Сирии, но и стабильности всего региона в целом", — подчеркнул иранский президент.

Роухани заверил сирийского коллегу, что Иран на всех международных уровнях, особенно во взаимодействии с Россией Турцией продолжит работу по установлению мира и стабильности в САР и регионе.