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Подготовка британских самолётов к бомбардировке Хомса
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Подготовка британских самолётов к бомбардировке Хомса 

Рамблер 33 минуты назад
В нанесении ударов по Сирии участвовали четыре британских истребителя-бомбардировщика Tornado GR4. Они выпустили в районе Хомса крылатые ракеты Storm Shadow.
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