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Андрей Турчак проведёт рабочую встречу с Башаром Асадом 15 апреля
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Андрей Турчак проведёт рабочую встречу с Башаром Асадом 15 апреля 

Псковская губерния 56 минут назад
Представляющий Псковскую область вице-спикер Совета Федерации, секретарь генсовета «Единой России» Андрей Турчак прибыл в Дамаск с рабочим визитом, который совпал с нанесением ударов по Сирии. Как сообщает РБК, 15 апреля секретарь генсовета «Единой России» намерен встретиться с президентом Сирии Башаром Асадом. Предположительно в ходе встречи будет обсуждаться и ситуация с бомбардировкой Сирии, сообщил РБК Турчак. «Для нас Башар Асад — это не только президент Сирии, но еще и генеральный секретарь партии арабского социалистического возрождения. Мы расскажем ему о переговорах с представителями партии и обсудим дальнейшее сотрудничество», цитирует Турчака РБК. На субботу также запланирована встреча со спикером Народного совета Сирии Хаммудом Саббахом. Эта встреча состоится в продолжение визита руководства БААС в Россию в конце 2017 года, уточнил секретарь генсовета «ЕР». Чтобы оперативно отслеживать самые важные новости в Пскове и России, подписывайтесь на наши группы в «Телеграме», «ВКонтакте», «Твиттере», «Фейсбуке» и «Одноклассниках».
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