Минобороны РФ: ситуация в сирийских зонах деэскалации стабильна

Обстановка в зонах деэскалации в Сирии стабильная, режим прекращения огня в провинциях Латакия, Алеппо и Дамаск нарушался всего 7 раз, сообщает Минобороны РФ

Турецкая сторона представительства совместной российско-турецкой комиссии по рассмотрению вопросов, связанных с фактами нарушений режима прекращения боевых действий, зафиксировала два случая стрельбы в провинциях Хама и Деръа.

В пятницу Центр по примирению враждующих сторон в САР в населенном пункте Балас провинции Алеппо роздал населению 1,9 тонны продовольствия. Медпомощь оказали 114 жителям.