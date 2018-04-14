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Минобороны РФ: ситуация в сирийских зонах деэскалации стабильна
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Минобороны РФ: ситуация в сирийских зонах деэскалации стабильна 

Вести.Ru 1 час назад
Фото: Вести.Ru
Обстановка в зонах деэскалации в Сирии стабильная, режим прекращения огня в провинциях Латакия, Алеппо и Дамаск нарушался всего 7 раз, сообщает Минобороны РФ.
Турецкая сторона представительства совместной российско-турецкой комиссии по рассмотрению вопросов, связанных с фактами нарушений режима прекращения боевых действий, зафиксировала два случая стрельбы в провинциях Хама и Деръа.
В пятницу Центр по примирению враждующих сторон в САР в населенном пункте Балас провинции Алеппо роздал населению 1,9 тонны продовольствия. Медпомощь оказали 114 жителям.
Россия провела в САР 1784 гуманитарных акции. Общий вес доставленного гуманитарного груза — 2517,9 тонн. Всего медицинская помощь оказывалась 77577 жителям, передает "Интерфакс".
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