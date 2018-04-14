Видео вылета самолетов, наносивших удар по Сирии, разместил в сети

Подпись к публикации гласит, что в видеоролике показан взлет французских вооруженных сил, якобы вмешавшихся против нелегального химарсенала сирийского режима.

Décollage, cette nuit, des forces armées françaises qui interviennent contre l’arsenal chimique clandestin du régime syrien. Déclaration du Président de la République @EmmanuelMacron: https://t.co/HNSK0FmZIO pic.twitter.com/DEAW7R50aC

— Élysée (@Elysee) 14 апреля 2018 г.

Так как ролик снят ночью, нельзя определить, с какой базы отправились эти летательные аппараты.

Минобороны России ранее заявляло, что химатака — фальсификация. Она может быть выгодна Британии. Сирийское правительство, в свою очередь, не раз заявляло, что не располагает химическим оружием, так как весь такой арсенал вывезли и утилизировали под наблюдением инспекторов ОЗХО.

*Запрещенная в РФ террористическая организация

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