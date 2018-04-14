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«Утро стойкости»: власти Сирии опубликовали видео с Асадом
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«Утро стойкости»: власти Сирии опубликовали видео с Асадом 

Вести.Ru 1 час назад
Сирийский народ только сплотился в борьбе с терроризмом после авиаударов США, Великобритании, Франции. Об этом сообщил президент Сирии Башар Асад во время телефонного разговора с президентом Ирана Хасаном Роухани. Видео с Асадом в президентском дворце было опубликовано его администрацией в Twitter. Видео названо «Утро стойкости», передает канал «Россия 24».
صباح الصمود.. رئاسة الجمهورية العربية السورية pic.twitter.com/hhIZT6cOTe
— Syrian Presidency (@Presidency_Sy) 14 апреля 2018 г.
Однако глава одной из крупнейших британских благотворительных организаций Oxfam Элса Видаль считает, что удар западной коалиции по территории Сирии может привести к эскалации кризиса и увеличению числа жертв среди гражданского населения. Безусловно, нужно остановить распространение химоружия, привлечь военных преступников к суду. Но с помощью бомбардировки этого не сделать, она может унести еще больше жизней, отметила Видаль и призвала международное сообществу к справедливому и долгосрочному решению данного кризиса, передает РИА Новости.
США, Британия и Франция в субботу утром нанесли ракетные удары по сирийским правительственным объектам, которые, по их мнению, используются для производства химического оружия. Они выпустили по Сирии более 100 ракет, большая часть которых была сбита сирийской ПВО.
Президент России Владимир Путин назвал удары актом агрессии против суверенного государства, поскольку ни российские эксперты, ни местные жители не подтвердили факта химической атаки.
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