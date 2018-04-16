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Минобороны рассказало о сбитом в Сирии из С-200 истребителе «соседней страны»
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Минобороны рассказало о сбитом в Сирии из С-200 истребителе «соседней страны» 

Деловая газета «Взгляд» 34 минуты назад
Фото: planet-today.ru
Официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков заявил, что зенитный ракетный комплекс советского производства С-200, принадлежащий сирийским ВС, уничтожил истребитель «соседней страны».
«Не так давно именно этот комплекс уничтожил истребитель одного из соседних государств, попытавшегося нарушить границу воздушного пространства Сирии», — цитирует «Интерфакс» Конашенкова.
Ранее в Израиле специальная комиссия установила, что экипаж истребителя F-16, сбитого сирийской ракетой, допустил «профессиональную ошибку».
Напомним, в феврале израильские военные заявили о перехвате над северной частью Голанских высот иранского беспилотника и якобы в ответ атаковали базу БПЛА в районе сирийской Пальмиры, однако столкнулись с зенитным обстрелом и в итоге потеряли истребитель F-16. Экипаж подбитого самолета катапультировался над территорией Голанских высот.
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