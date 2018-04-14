Франция использовала в Сирии фрегаты и истребители «Рафаль» и «Мираж» 

ПАРИЖ, 14 апр — РИА Новости. Франция при нанесении удара по Сирии использовала, в частности, четыре фрегата и истребители четвертого поколения «Рафаль» и «Мираж», сообщает агентство Рейтер со ссылкой на источник в Елисейском дворце.
Как сообщила ранее глава министерства обороны страны Флоранс Парли, Франция участвовала в операции в Сирии как с моря, так и с воздуха, самолеты вылетали с французской территории.
Ранее президент США Дональд Трамп выступил с обращением к нации, в котором объявил о нанесении ударов по Сирии, факт которых также подтвердили Великобритания и Франция. Министерство обороны РФ сообщило, что 14 апреля с 3.42 мск до 5.10 мск самолеты и корабли ВС США, совместно с ВВС Великобритании и Франции выпустили по объектам военной и гражданской инфраструктуры Сирийской Арабской Республики более 100 крылатых ракет и ракет класса «воздух-земля», значительная часть которых была сбита сирийскими средствами ПВО на подлете к целям.
Развитие ситуации — в спецпроекте РИА Новости «Война в Сирии» >>
Подробности о военном ударе по Сирии читайте в онлайн-репортаже РИА Новости>>