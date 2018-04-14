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Видео вылета самолетов, наносивших удар по Сирии, разместил в сети
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Видео вылета самолетов, наносивших удар по Сирии, разместил в сети 

Федеральное агентство политических новостей 7 часов назад
Подпись к публикации гласит, что в видеоролике показан взлет французских вооруженных сил, якобы вмешавшихся против нелегального химарсенала сирийского режима.
Décollage, cette nuit, des forces armées françaises qui interviennent contre l’arsenal chimique clandestin du régime syrien. Déclaration du Président de la République @EmmanuelMacron: https://t.co/HNSK0FmZIO pic.twitter.com/DEAW7R50aC
— Élysée (@Elysee) 14 апреля 2018 г.
Так как ролик снят ночью, нельзя определить, с какой базы отправились эти летательные аппараты.
Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп распорядился нанести удар по целям в Сирии, якобы «связанным с химоружием сирийского диктатора Башара Асада». В ночь на 14 апреля американские военные совместно с французскими и британскими ВС начали операцию. В это же время началась операция сирийских правительственных сил против запрещенной в РФ террористической группировки «Исламское государство» (ИГ)*.
Минобороны России ранее заявляло, что химатака — фальсификация. Она может быть выгодна Британии. Сирийское правительство, в свою очередь, не раз заявляло, что не располагает химическим оружием, так как весь такой арсенал вывезли и утилизировали под наблюдением инспекторов ОЗХО.
*Запрещенная в РФ террористическая организация
Это неполный текст новости
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