Система ПВО Сирии смогла перехватить около 70% американских и европейских крылатых ракет

Великобритании и МОСКВА , 14 апреля. / ТАСС /. Система противовоздушной обороны Сирии , оснащенная зенитными ракетными комплексами (ЗРК) советского и российского производства, смогла перехватить большую часть крылатых ракет морского (КРМБ) и воздушного базирования (КРВБ), примененных силами США Франции в ночь на 14 апреля 2018 года. Об этом сообщил на брифинге начальник Главного оперативного управления Генерального штаба ВС РФ генерал-полковник Сергей Рудской. Текст его выступления опубликован Департаментом информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ

"14 апреля в период с 3:42 до 5:10 по московскому времени по военным и гражданским объектам Сирийской Арабской Республики воздушными и морскими носителями США и их союзниками нанесен ракетный удар", — заявил Рудской.

Российскими системами противовоздушной обороны на базах Хмеймим и Тартус своевременно были выявлены и контролировались все пуски ракет как морских, так и воздушных носителей США и Великобритании.

По данным российского военного ведомства, в атаке на Сирию задействовались стратегические бомбардировщики В-1B Lancer, многоцелевые истребители F-15 и F-16 ВВС США, а также истребители Tornado Королевских ВВС Великобритании над акваторией Средиземного моря. Кроме того, удары наносились с эсминца с управляемым ракетным оружием (УРО) типа Arleigh Burke DDG-58, Laboon и крейсера УРО типа Ticonderoga CG-61, Monterey из акватории Красного моря.

Стратегические бомбардировщики В-1В заходили на цели над сирийской территорией в районе Эт-Танфа, незаконно удерживаемого США.

Ракетно-бомбовому удару подвергся ряд сирийских военных аэродромов, промышленных и научно-исследовательских объектов. По предварительным данным на утро 14 апреля 2018 года, жертв среди мирного населения и военнослужащих сирийской армии нет.

По имеющейся информации, всего было применено 103 крылатые ракеты, в том числе морского базирования (КРМБ) Tomahawk, а также управляемые авиабомбы GBU-38 с самолетов В-1В, самолеты F-15 и F-16 применили ракеты класса «воздух — земля».

Самолетами Tornado британских ВВС выпущено восемь ракет Storm Shadow.

Сирийскими средствами противовоздушной обороны, основу которых составляют комплексы противовоздушной обороны советского производства, были успешно отражены удары как КРВБ, так и КРМБ.

Всего была перехвачена 71 крылатая ракета из 103 примененных (68,9%). В отражении ракетного удара были задействованы сирийские зенитные ракетные комплексы (ЗРК) С-125, С-200, «Бук», «Квадрат» и «Оса». Это свидетельствует о высокой эффективности находящегося у Сирии вооружения и отличной выучке сирийских военнослужащих, подготовленных российскими специалистами.

"За последние полтора года Россия полностью восстановила систем противовоздушной обороны Сирии и продолжает ее совершенствовать. Хотел бы заметить, что несколько лет назад, учитывая настоятельную просьбу некоторых наших западных партнеров, мы отказались от поставок в Сирию зенитных ракетных систем С-300. С учетом произошедшего считаем возможным вернуться к рассмотрению этого вопроса — и не только в отношении Сирии, но и других государств", — добавил Рудской.

Целями удара были, в том числе, и авиационные базы сирийских ВВС. Данные объективного контроля говорят о следующем: по аэродрому Дювали в ударе были задействованы 4 ракеты — все сбиты (100%); по аэродрому Думеир — 12 ракет, все сбиты (100%); по аэродрому Блэи — 18 ракет, все сбиты (100%); по аэродрому Шайрат — 12 ракет, все сбиты (100%). Аэродромы не пострадали. Из девяти ракет, запущенных по неиспользуемому аэродрому Меззе, пять сбито (55,5%). Из 16 ракет по аэродрому Хомс уничтожено 13 (81,25%). Серьезных разрушений на данном объекте не наблюдается.

30 ракет были задействованы в ударе по объектам в районе населенных пунктов Барз и Джарамани. Из них семь ракет сбито (23,3%). Эти объекты, якобы имевшие отношение к так называемой «военной химической программе» Дамаска , частично разрушены. При этом они давно не используются, людей и оборудования на них не было.

Российские силы ПВО были переведены в боевой режим работы. Истребительная авиация осуществляет дежурство в воздухе. Ни одна из крылатых ракет в зону российских средств ПВО не входила. Российские комплексы и системы ПВО не применялись.

"Считаем, что данный удар — не ответ на мнимую химическую атаку, а реакция на успехи сирийских вооруженных сил в борьбе по освобождению своей территории от международного терроризма", — заключил Рудской.

Согласно данным открытых источников, в воздушном ударе по Сирии участвовали следующие силы: 1. стратегические бомбардировщики B-1B Lancer ВВС США, действовавшие с авиабазы Эль-Удейд ( Катар ); 2. истребители Tornado GR.4 КВВС Великобритании, действовавшие с авиабазы Акротири ( Кипр ). По некоторым данным, сопровождение британских ударных самолетов осуществляли истребители Typhoon, действовавшие с той же базы; 3. многоцелевые истребители Rafale ВВС Франции, действовавшие с авиабазы Принц Хасан ( Иордания ). Согласно видеозаписи, запечатлевшей руление и взлет французских истребителей, в ударе участвовали по меньшей мере 4 истребителя Rafal, каждый из которых нес по 2 КРВБ.

Американские B-1B наносили удары с применением КРВБ AGM-158 JASSM, британские Tornado — КРВБ Storm Shadow, французские истребители — КРВБ SCALP-EG. Необходимо отметить, что КРВБ AGM-158 были применены в реальной боевой обстановке впервые.

Нанесение удара обеспечивали не менее 10 самолетов-заправщиков КС-135 и КС-10A ВВС США и не менее двух самолетов-заправщиков КС-135FR ВВС Франции, самолет дальнего радиолокационного обнаружения и управления (ДРЛО) Е-3F ВВС Франции и разведывательный самолет ВВС США RC-135V.

На момент написания материала окончательно неизвестно, какие именно модификации самолетов F-15 и F-16 применялись при ударе по Сирии. С высокой долей вероятности можно предположить, что были подняты в воздух многоцелевые истребители F-15E Strike Eagle и F-16 последних модификаций.

Самолеты могли нести как бомбовое, так и ракетное вооружение, в частности планирующие управляемые авиационные бомбы (УАБ) AGM-154 JSOW.

Удары с моря наносились крылатыми ракетами морского базирования американского и французского производства. Впервые в реальных боевых условиях была применена КРМБ MdCN французского производства. Фрегат типа FREMM Aquitaine произвел пуски по меньшей мере 3 таких боеприпасов.

Согласно опубликованным на портале Youtube видео, интервал между пусками КРМБ составлял от 18 до 19 секунд. Источники в сети пишут, что всего ВС Франции применили 12 ракет — 4 КРМБ MdCN и 8 КРВБ SCALP-EG.

Минобороны РФ заявило, что не зафиксировало применение французской авиации. Это может быть связано с тем, что истребители Rafal произвели пуски ракет SCALP-EG за пределами зоны действия систем ПВО САР, а сами ракеты могли быть приняты за британские Storm Shadow, т.к. их конструкции аналогичны.

Дальность пуска ракет AGM-158 из района сирийского Эт-Танфа по целям в районе Дамаска и Хомса составляла порядка 250 км (подлетное время при скорости М=0,8 — 15 минут), КРМБ MdCN с французского фрегата Aquitaine из восточного Средиземноморья — до 500 км (подлетное время при скорости М=0,8 — около 30 минут), КРМБ «Томагавк» из акватории Красного моря — от 1100 до 1500 км (подлетное время при скорости 890 км/ч — от 75 до 100 минут).

Таким образом, необходимо отметить, что произведенные в России и СССР комплексы противовоздушной обороны, состоящие на вооружении армии САР, показали высокую эффективность при отражении массированного удара крылатых ракет, особенно учитывая тот факт, что системы ПВО аэродромов Сирии сумели перехватить все угрожавшие объектам авиационные и корабельные средства поражения. Нельзя исключать, что в отражении атаки западных стран на Сирию могли применяться и поставленные в САР зенитные ракетно-пушечные комплексы «Панцирь». Эти ЗРПК являются крайне эффективным средством уничтожения АСП и других боеприпасов, а также БЛА, что было доказано в ходе российской операции в Сирии.

Также нельзя не отметить, что основная часть ударов по Сирии наносилась с менее защищенных южного и юго-восточного направлений, а не со стороны Средиземного моря, как при ударе по аэродрому Шайрат в апреле 2017 года. По всей видимости, западные страны не исключали применения современных российских средств ПВО и РЭБ и решили атаковать цели в САР с иных направлений. Однако сирийская ПВО самостоятельно справилась со своей задачей более чем достойно.