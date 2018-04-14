«Севморзавод» готов выполнить любые задачи для ЧФ в связи с ситуацией в Сирии

СЕВАСТОПОЛЬ , 14 апр — РИА Новости Крым . «Севастопольский морской завод» (филиал АО «ЦС „Звездочка“) готов выполнить любые задачи, которые будут поставлены перед предприятием, в связи обострением ситуации в Сирии . Об этом журналистам сообщил пресс-секретарь завода Сергей Должиков.

»На Севастопольском морском заводе готовы к любому развитию событий вокруг Сирии и Восточного Средиземноморья. Изначально, когда Севморзавод вошел в оборонно-промышленный комплекс России , подразумевалось, что верфь будет участвовать в обеспечении технической готовности боевых кораблей и подводных лодок Черноморского флота, которые в настоящий момент составляют ядро соединения ВМФ России в Средиземном море. Это тем более актуально сейчас, в условиях осложнившейся военно-политической обстановки в упомянутом регионе", — отметил Должиков.

По его словам, коллектив предприятия мобилизовался и готов к выполнению любых задач.

"Мы под это «заточены» уже 235 лет истории верфи. Уверен, что таким же образом будут действовать и другие промышленные предприятия Крыма, входящие в ОПК Российской Федерации", — сказал пресс-секретарь «Севморзавода».