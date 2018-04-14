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В Сети появилось фото сбитого «Томагавка»
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В Сети появилось фото сбитого «Томагавка» 

ТК «Звезда» 42 минуты назад
Фото: ТК «Звезда»
Во время атаки на САР было применено 103 крылатые ракеты, в том числе морского базирования «Томагавк».
В Сети появилась фотография сбитого сирийскими ПВО американского «Томагавка». На снимке, опубликованном Telegram-каналом WarGonzo, видна часть ракеты, которая лежит на земле.
В субботу 14 апреля в 03:42 мск до 05:10 мск самолетами и кораблями Вооруженных сил США, совместно с британскими и французскими ВВС был нанесен ракетный удар по объектам военной и гражданской инфраструктуры Сирии.
По данным Минобороны РФ, во время атаки на САР было применено 103 крылатые ракеты, в том числе морского базирования «Томагавк». Как отметили в российском оборонном ведомстве, большая часть выпущенных ракет была сбита системами ПВО Сирии.
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