В Сети появилось фото сбитого «Томагавка»

Во время атаки на САР было применено 103 крылатые ракеты, в том числе морского базирования «Томагавк».

В Сети появилась фотография сбитого сирийскими ПВО американского «Томагавка». На снимке, опубликованном Telegram-каналом WarGonzo, видна часть ракеты, которая лежит на земле.

В субботу 14 апреля в 03:42 мск до 05:10 мск самолетами и кораблями Вооруженных сил США , совместно с британскими и французскими ВВС был нанесен ракетный удар по объектам военной и гражданской инфраструктуры Сирии