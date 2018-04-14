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Появились первые кадры с разбомбленного аэродрома Меззе
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Появились первые кадры с разбомбленного аэродрома Меззе 

Вести.Ru 42 минуты назад
Фото: Вести.Ru
Как можно увидеть на видеозаписи, по аэродрому передвигается комплекс ПВО С-200. Не исключено, что зенитчики занимают позиции для отражения новой возможной атаки западных сил. Также к защите готовятся и экипажи других зенитно-ракетных комплексов — «Бук-М1», передает «Россия 24».
Во время ударов по Сирии были задействованы четыре британских истребителя-бомбардировщика Tornado, пишет New York Times. Самолеты выпустили крылатые ракеты Storm Shadow. Мишенью, по данным газеты, стал объект недалеко от Хомса.
Целями США и союзников, по разным данным, стали до девяти объектов. Впрочем, в министерстве информации Сирии заявили, что западные СМИ преувеличивают масштабы ракетной атаки. Ведомство призвало жителей осторожно относиться к информации, которая появляется в газетах и на ТВ.
Агентство САНА, в свою очередь, сообщает, что воздушное пространство в районе Латакии, Тартуса, Алеппо и Хасеке ударами западной коалиции не затронуто.
Всего по Сирии было выпущено 103 ракеты, 71 удалось перехватить. Россия подумывает о поставках С-300 САР и созывает экстренное заседание Совбеза ООН.
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