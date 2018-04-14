Эксперт прокомментировал удар США и их союзников по Сирии

«США не организовали должным образом ракетную атаку. Продолжительность удара с момента его начала до окончания была огромной, почти два часа. Соответственно, ракеты подходили к цели небольшими группами, по одной, по две, с большими интервалами. И оказавшись в зоне поражения сирийских ПВО, уничтожались. При таком размахе залпа, зенитчики могли использовать несколько боекомплектов. Израсходовав один, они имели возможность перезарядить свои пусковые установки и применить второй, третий», — рассказал Сивков.

Он подчеркнул, что была продемонстрирована высокая эффективность ПВО даже устаревших образцов.

В ночь на 14 апреля вооружённые силы США, Великобритании и Франции нанесли удар по Сирии.