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Эксперт прокомментировал удар США и их союзников по Сирии
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Эксперт прокомментировал удар США и их союзников по Сирии 

RT на русском 13 часов назад
Фото: Национальная Служба Новостей
Член-корреспондент Российской академии ракетных и артиллерийских наук, капитан первого ранга Константин Сивков прокомментировал в беседе с НСН удар, нанесённый по Сирии Соединёнными Штатами, Великобританией и Францией.
«США не организовали должным образом ракетную атаку. Продолжительность удара с момента его начала до окончания была огромной, почти два часа. Соответственно, ракеты подходили к цели небольшими группами, по одной, по две, с большими интервалами. И оказавшись в зоне поражения сирийских ПВО, уничтожались. При таком размахе залпа, зенитчики могли использовать несколько боекомплектов. Израсходовав один, они имели возможность перезарядить свои пусковые установки и применить второй, третий», — рассказал Сивков.
Он подчеркнул, что была продемонстрирована высокая эффективность ПВО даже устаревших образцов.
В ночь на 14 апреля вооружённые силы США, Великобритании и Франции нанесли удар по Сирии.
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