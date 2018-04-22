СМИ: cирийские войска освободили от террористов квартал на южной окраине Дамаска

По информации Al Manar, правительственные силы продвигаются сейчас к кварталу Тадамун. Навстречу им наступают войска со стороны микрорайона Хаджр-эль-Асвад, где сосредоточены основные силы противника. Атака бойцов и ополченцев на этом направлении началась после точечных ударов, которые нанесли в субботу сирийские ВВС и артиллерия по командным пунктам террористов и складам с оружием. В результате боевики понесли существенные потери.

провинцию Идлиб. В пятницу остатки банд ИГ и «Джебхат ан-Нусры», которые удерживают несколько форпостов на юге Дамаска, сорвали достигнутое с сирийскими военными перемирие, за которым должен был последовать вывод их вооруженных формирований с окраин столицы в район Эс-Сухна (70 км от Пальмиры) и на север Сирии

Численность террористов в Хаджр-эль-Асваде, а также соседних с ним Тадамуне и лагере беженцев Ярмук оценивается в 1220 человек. Террористы проникли в южные пригороды Дамаска в 2015 году и периодически совершали оттуда вооруженные вылазки против блокпостов сирийских войск. 21 марта при отражении одной из атак боевиков погибли 36 военнослужащих.