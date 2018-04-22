Ещё
СМИ: cирийские войска освободили от террористов квартал на южной окраине Дамаска
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

СМИ: cирийские войска освободили от террористов квартал на южной окраине Дамаска 

ТАСС 52 минуты назад
Фото: Федеральное агентство новостей
МОСКВА, 22 апреля. /ТАСС/. Бойцы сирийской армии и отряды народного ополчения выбили в воскресенье террористов из квартала Эз-Зейн на южной окраине Дамаска. Как сообщила телестанция Al Manar, в результате проведенной операции войскам удалось блокировать форпосты боевиков из экстремистских группировок "Исламское государство" (ИГ) и "Джебхат ан-Нусра" (обе запрещены в РФ) на юге столицы.
По информации Al Manar, правительственные силы продвигаются сейчас к кварталу Тадамун. Навстречу им наступают войска со стороны микрорайона Хаджр-эль-Асвад, где сосредоточены основные силы противника. Атака бойцов и ополченцев на этом направлении началась после точечных ударов, которые нанесли в субботу сирийские ВВС и артиллерия по командным пунктам террористов и складам с оружием. В результате боевики понесли существенные потери.
В пятницу остатки банд ИГ и «Джебхат ан-Нусры», которые удерживают несколько форпостов на юге Дамаска, сорвали достигнутое с сирийскими военными перемирие, за которым должен был последовать вывод их вооруженных формирований с окраин столицы в район Эс-Сухна (70 км от Пальмиры) и на север Сирии в провинцию Идлиб.
Численность террористов в Хаджр-эль-Асваде, а также соседних с ним Тадамуне и лагере беженцев Ярмук оценивается в 1220 человек. Террористы проникли в южные пригороды Дамаска в 2015 году и периодически совершали оттуда вооруженные вылазки против блокпостов сирийских войск. 21 марта при отражении одной из атак боевиков погибли 36 военнослужащих.
ТАСС: последние новости
Шойгу: США ударили по Сирии в момент, когда стабилизация ситуации становилась необратимой СМИ: в Дамаске частично нарушено электроснабжение Врач из госпиталя в городе Думе опроверг слухи об отравлении его жителей газами
Комментарии  Ещё 77 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Россия ударила по «ахиллесовой пяте НАТО»261
Россия отказалась помогать Всемирному банку65
«Нефтяной Чернобыль»39
Эстонец избил украинца из-за спора о России321
Немцы хотят вернуть Россию в G8282
Видео
02:13
В Ереване начались столкновения митингующих с полицией
В мире
01:18
Активы Вексельберга заморозили из-за санкций
Компании Политика
01:00
Назван позывной якобы отравившего Скрипалей шпиона ФСБ
В мире
00:51
Порошенко отметил «ценность украинского паспорта»
В мире Украина
Кот проехал 130 км на подвеске автомобиля
Общество
Ограждение мусорного бака убило ребенка в Москве
Происшествия Катастрофы
00:30
Немцы хотят вернуть Россию в G8
В мире Политика
Робот уничтожил боевиков в Дагестане
Армия Ближний Восток
00:17
Шурыгиной дали работу на Первом и сразу уволили
Шоу-бизнес
01:00
Бузова опозорилась из-за платья Юдашкина
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение