Ещё
Боевики обстреляли из минометов жилой квартал Дамаска
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Генсек ООН объявил о начале новой холодной войны
Генсек ООН объявил о начале новой холодной войны

Боевики обстреляли из минометов жилой квартал Дамаска 

РИА Новости 10 часов назад
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 22 апр — РИА Новости. Боевики в субботу обстреляли из минометов жилой квартал Дамаска, ранены два мирных жителя, сообщил на брифинге начальник российского Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) в Сирии генерал-майор Юрий Евтушенко.
"Двадцать первого апреля боевики незаконных вооруженных формирований из квартала Мухайям-эль-Ярмук подвергли минометному обстрелу жилой квартал Ат-Тадамон в южной части Дамаска. Ранено два мирных жителя", — сказал он.
Как отметил Евтушенко, в Восточной Гуте обстановка стабильная, идет процесс восстановления мирной жизни. В городе Дума ремонтными бригадами продолжают вестись восстановительные работы по возобновлению водо— и электроснабжения. С улиц вывозятся остатки баррикад, осуществляется ремонт автодорог.
Евтушенко сообщил, что продолжаются работы по разминированию жилых домов и объектов инфраструктуры, вывозу боеприпасов и мин. За прошедшие сутки в городе Дума разминировано восемь домов и придомовых территорий. Обезврежено 11 самодельных взрывных устройств. В населенных пунктах Хараста, Айн-Терма и Джисрейн разминировано 13 километров второстепенных дорог. При всесторонней поддержке российского Центра по примирению враждующих сторон и правительства Сирийской Арабской Республики в свои дома из лагерей для беженцев и временно перемещенных лиц вернулось 61 775 жителей Восточной Гуты.
"Не прекращается работа по нормализации гуманитарной ситуации и в других населенных пунктах Восточной Гуты. Представителями Центра по примирению проведено обследование наиболее важных объектов социальной инфраструктуры в населенном пункте Хаммурия, определены объемы и мероприятия по их скорейшему восстановлению", — добавил Евтушенко.
Развитие ситуации — в спецпроекте РИА Новости «Война в Сирии» >>
РИА Новости: последние новости
Военные нашли пояса смертников при выводе боевиков из Восточного Каламуна Индия осудила теракты в Афганистане В Ираке заявили, что могут продолжить бомбить позиции ИГ* в Сирии
Комментарии  Ещё 119 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Страны G7 приготовили жесткое заявление в адрес РФ295
1900 тонн: вся правда о золотом запасе России219
Позиция главы МИД ФРГ по России возмутила его партию31
Ошибся страной: МИД ответил на ультиматум США350
Раскрыты подробности поставок С-300 в Сирию232
Видео
00:29
Беременная женщина жестоко отомстила ребенку
Интернет
01:00
ZDF признал химатаку в Сирии фальшивкой
В мире
02:13
Трагедия армянского протеста
СНГ В мире
00:51
Порошенко перехвалил украинский паспорт
В мире Украина
02:58
Макрон сообщил о планах по Сирии
В мире Ближний Восток
00:50
Появилось видео вылетевшего в полете иллюминатора
Происшествия
00:50
Макрон дал совет по общению с Путиным
В мире Социология
01:47
Россия получила неожиданную помощь
В мире
00:32
Стали известны подробности смерти Нины Дорошиной
Шоу-бизнес
01:31
В голландской церкви сыграли на колоколах песни Avicii
В мире Другое
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение