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Башар Асад заявил, что удар США усиливает решимость Сирии в борьбе с терроризмом
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Башар Асад заявил, что удар США усиливает решимость Сирии в борьбе с терроризмом 

Авторадио 9 часов назад
Фото: Российская Газета
Ракетный удар по территории Сирии со стороны США, Великобритании и Франции лишь добавил уверенности обстрелянной республике в борьбе с международным терроризмом. Такое заявление во время телефонного разговора с президентом Ирана Хасаном Роухани сделал сирийский лидер Башар Асад. Он подчеркнул, что эта агрессия приведет лишь к усилению решимости сирийского народа продолжать борьбу и подавлять терроризм на каждом дюйме родины, говорится в сообщении, которое распространила канцелярия президента Сирии в мессенджере Telegram.
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