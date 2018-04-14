Башар Асад заявил, что удар США усиливает решимость Сирии в борьбе с терроризмом 

Ракетный удар по территории Сирии со стороны США, Великобритании и Франции лишь добавил уверенности обстрелянной республике в борьбе с международным терроризмом. Такое заявление во время телефонного разговора с президентом Ирана Хасаном Роухани сделал сирийский лидер Башар Асад. Он подчеркнул, что эта агрессия приведет лишь к усилению решимости сирийского народа продолжать борьбу и подавлять терроризм на каждом дюйме родины, говорится в сообщении, которое распространила канцелярия президента Сирии в мессенджере Telegram.