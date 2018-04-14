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Ударив по САР, США пренебрегли итогами борьбы с террористами, заявили в ГД
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Ударив по САР, США пренебрегли итогами борьбы с террористами, заявили в ГД 

Авторадио 1 час назад
Вашингтон, ударив по Сирии, пренебрег тем, что было сделано в борьбе с радикалами в этой стране за последние два года, заявил первый замруководителя фракции ЕР, член комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Адальби Шхагошев: «Вашингтон сейчас просто пренебрег тем, что было сделано в борьбе с радикалами в Сирии за последние два года, когда планы террористов по построению так называемого халифата были разрушены. США изо всех сил, будто в агонии, пытаются доказать мировому сообществу, что они все еще действуют и имеют вес на Ближнем Востоке, хотя совершенно очевидно, что они выполняют роль жандарма».
Удары по Сирии были нанесены ночью. Жители Дамаска — проснулись от грохота взрывов и воя сирен ПВО. Канонада продолжалась более часа. Стреляли из акватории Красного моря с военного эсминца США. Британцы взлетели с базы на Кипре. Париж заявил, что его самолеты отправились с французской территории. В результате ударов погибших, как сообщили в Сирии, нет. Пострадавших трое.
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