Минобороны РФ: В результате авианалета на Сирию жертв нет 

Жертв среди мирного населения и военных сирийской армии после ракетных ударов по Сирии нет. Такие предварительные данные озвучили в российском Минобороны, передает телеканал «МИР 24».
«По предварительным данным, жертв среди мирного населения и военнослужащих сирийской армии нет», — сказал на брифинге начальник Главного оперативного управления Генштаба ВС РФ Сергей Рудской.
Он отметил, что эти сведения будут уточняться.
По данным Минобороны РФ, ракетный удар по объектам военной и гражданской инфраструктуры Сирии был нанесен самолетами и кораблями США совместно с ВВС Великобритании и Франции в субботу с 03:42 мск до 05:10 мск. Ранее Вашингтон, Лондон и Париж заявили, что удары являются ответом на якобы имевшее место применение химического оружия в сирийском городе Дума. Сообщалось о трех пострадавших.
Из 103 крылатых ракет сирийским средствам ПВО удалось сбить 71, отметили в Минобороны.
ПОЗНАЙ ДЗЕН С НАМИЧИТАЙ НАС В ЯНДЕКС. НОВОСТЯХ