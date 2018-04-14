Минобороны РФ: В результате авианалета на Сирию жертв нет

Жертв среди мирного населения и военных сирийской армии после ракетных ударов по Сирии нет. Такие предварительные данные озвучили в российском Минобороны , передает телеканал «МИР 24».

Он отметил, что эти сведения будут уточняться.

По данным Минобороны РФ, ракетный удар по объектам военной и гражданской инфраструктуры Сирии был нанесен самолетами и кораблями США совместно с ВВС Великобритании Франции в субботу с 03:42 мск до 05:10 мск. Ранее Вашингтон, Лондон и Париж заявили, что удары являются ответом на якобы имевшее место применение химического оружия в сирийском городе Дума . Сообщалось о трех пострадавших.

Из 103 крылатых ракет сирийским средствам ПВО удалось сбить 71, отметили в Минобороны.

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