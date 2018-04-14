Опубликованы кадры конденсационных следов от крылатых ракет в Сирии

Очевидцы запечатлели воздушные следы от крылатых ракет в небе над Сирией . На одной из фотографий можно насчитать сразу три следа, оставшихся в атмосфере, где первый уже успел развеяться, поразив наземную цель, а два других были еще в небе. Удары осуществили четыре британских истребителя Tornado, которые вылетели с базы ВВС Великобритании на Кипре . Об этом сообщил РИА «Новости» источник, близкий к Минобороны Сирии,

На страшных кадрах видно, как ракеты прилетели с кипрской королевской базы Акротири из-за границ воздушного пространства САР. Опасения заключаются в том, что люди до последнего момента не знают, куда именно прилетит крылатая ракета, способная менять курс в автономном режиме.

Стремительные полеты ракет над пригородом города, ориентировочно над Дамаском , вне всякого сомнения носили характер акции устрашения. Далее высокоточное оружие достигло бывшей ракетной базы в 15 километрах от Хомса. Расстояние между Дамаском и Хомсом составляет порядка 170 километров.

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Ранее Франция опубликовала ночные кадры воздушной операции в Сирии. На кадрах показан взлет французского многоцелевого истребителя «Рафаль» (Dassault Rafale) в полном боевом оснащении крылатыми ракетами.