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СМИ Норвегии об атаке на Сирию
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СМИ Норвегии об атаке на Сирию 

ИноСМИ 2 часа назад
В заявлении для прессы, распространенном МИД Норвегии, министр иностранных дел страны Ине Эриксен Сёрэйде подчеркивает, что «правительство понимает причины акции, совершенной в ночь на субботу», сообщает норвежская телерадиовещательная корпорация NRK.
Газета Klassekampen, ссылаясь на норвежское информационное агентство NTB, приводит слова израильского чиновника, который предпочитает не называть свое имя, но полагает, что атака на Сирию, возглавляемая США, является совершенно правильной акцией, учитывая то, что сирийское правительство «ведет себя как убийца».
По сообщению газеты Aftenposten, представитель российского Генерального штаба заявил в субботу утром, что ни один российский объект не пострадал в ходе удара США, Великобритании и Франции. Газета приводит слова Путина о том, что «атака в ночь на субботу — агрессия против суверенного государства», и о том, что режим Асада находится «на первой линии борьбы с террором».
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