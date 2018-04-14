Общежитие НИИ в Дамаске пострадало в результате удара западной коалиции 

ДАМАСК, 14 апр — РИА Новости. Здания общежития научного центра в Дамаске частично разрушилось в результате ракетного удара западных стран, сообщил российским журналистам офицер сирийских спецслужб.
"В районе 4.00 утра начался обстрел территории исследовательского центра. Две ракеты попали в корпус общежития. Нанесен лишь материальный ущерб. Сегодня выходной, поэтому кроме охраны никого в здании не было", — сказал сотрудник.
По его словам, охранники также не пострадали.
Ранее президент США Дональд Трамп выступил с обращением к нации, в котором объявил о нанесении ударов по Сирии. Позже нанесение ударов подтвердила премьер-министр Великобритании Тереза Мэй, а также Елисейский дворец. Министерство обороны РФ сообщило, что 14 апреля с 3.42 мск до 5.10 мск самолеты и корабли ВС США, совместно с ВВС Великобритании и Франции нанесли ракетный удар по объектам военной и гражданской инфраструктуры Сирийской Арабской Республики. Было выпущено более 100 крылатых ракет и ракет класса «воздух-земля», значительная часть которых была сбита сирийскими средствами ПВО на подлете к целям, указало МО РФ.