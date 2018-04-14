Общежитие НИИ в Дамаске пострадало в результате удара западной коалиции

ДАМАСК , 14 апр — РИА Новости . Здания общежития научного центра в Дамаске частично разрушилось в результате ракетного удара западных стран, сообщил российским журналистам офицер сирийских спецслужб.

"В районе 4.00 утра начался обстрел территории исследовательского центра. Две ракеты попали в корпус общежития. Нанесен лишь материальный ущерб. Сегодня выходной, поэтому кроме охраны никого в здании не было", — сказал сотрудник.

По его словам, охранники также не пострадали.