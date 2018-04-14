Генштаб РФ назвал число ракет, выпущенных США по Сирии

«По имеющейся информации, всего были применены 103 крылатые ракеты.

Сирийскими средствами противовоздушной обороны, основу которых составляют комплексы ПВО советского производства, успшно отражены удары авиационных и морских средств поражения. Перехвачена 71 крылатая ракета, — передает ТАСС слова генерала.

По его словам, в ходе атаки на Сирию жертв среди мирного населения и сирийских военных нет. Ранее сообщалось о трех пострадавших.