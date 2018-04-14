Генштаб РФ назвал число ракет, выпущенных США по Сирии 

США и их союзники ударили по Сирии 103 крылатыми ракетами. Сирия успешно перехватила 71 из них, сообщил журналистам на брифинге в Минобороны начальник Главного оперативного управления Генштаба ВС РФ генерал-полковник Сергей Рудской.
«По имеющейся информации, всего были применены 103 крылатые ракеты.
Сирийскими средствами противовоздушной обороны, основу которых составляют комплексы ПВО советского производства, успшно отражены удары авиационных и морских средств поражения. Перехвачена 71 крылатая ракета, — передает ТАСС слова генерала.
По его словам, в ходе атаки на Сирию жертв среди мирного населения и сирийских военных нет. Ранее сообщалось о трех пострадавших.
Рудской также назвал удар США и их союзников по Сирии реакцией коалиции на успехи Асада в борьбе с международным терроризмом. Сейчас обстановка в Дамаске оценивается как спокойная.