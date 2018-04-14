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Депутат Госдумы в Дамаске поделился впечатлениями от ударов коалиции
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Депутат Госдумы в Дамаске поделился впечатлениями от ударов коалиции 

Деловая газета «Взгляд» 1 час назад
Российские парламентарии не пострадали в результате удара стран западной коалиции по Сирии, сообщил депутат Госдумы от Севастополя Дмитрий Белик.
Белик рассказал РИА «Новости», что гостиница, в которой остановились российские парламентарии, находится в центре Дамаска, ракеты туда не долетели. «Город живет полной жизнью, если бы сюда попали ракеты — было бы огромное количество жертв среди мирного населения», — заметил он.
По словам депутата, удары стран западной коалиции застали всех людей в Дамаске, когда они еще спали. У Белика предрассветная атака вызвала «плохие ассоциации с гитлеровской Германией, с их вероломным ударом 22 июня 1941 года».
«Хочу отметить слаженную работу сирийской ПВО, которая сбила большинство «умных» ракет Трампа», — подчеркнул депутат.
Белик рассказал, что жители Дамаска вышли на улицы города с национальными флагами, они ездят по городу с песнями, воодушевляя друг друга и выражая поддержку своему правительству и президенту Башару Асаду.
«По улицам едет много машин с флагами и национальными песнями. Этим они выражают свое возмущение и презрение агрессии США и их союзников», — сообщил Белик.
Он признался, что реакция сирийцев ему импонирует. «Нет паники или суеты», — отметил он.
Ранее член Совфеда Алексей Пушков отметил, что советские ПВО оказались умнее «умных» ракет Трампа.
В ночь на субботу США, Британия и Франция выпустили по Сирии 103 ракеты. Применялись Tomahawk («Томагавк») и новейшие американские высокоточные крылатые ракеты класса «воздух — поверхность» AGM-158 JASSM. Сирийская ПВО перехватила 71 крылатую ракету западной коалиции.
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