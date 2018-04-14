Депутат Госдумы в Дамаске поделился впечатлениями от ударов коалиции

Белик рассказал РИА «Новости» , что гостиница, в которой остановились российские парламентарии, находится в центре Дамаска , ракеты туда не долетели. «Город живет полной жизнью, если бы сюда попали ракеты — было бы огромное количество жертв среди мирного населения», — заметил он.

По словам депутата, удары стран западной коалиции застали всех людей в Дамаске, когда они еще спали. У Белика предрассветная атака вызвала «плохие ассоциации с гитлеровской Германией , с их вероломным ударом 22 июня 1941 года».

«Хочу отметить слаженную работу сирийской ПВО, которая сбила большинство «умных» ракет Трампа», — подчеркнул депутат.

Белик рассказал, что жители Дамаска вышли на улицы города с национальными флагами, они ездят по городу с песнями, воодушевляя друг друга и выражая поддержку своему правительству и президенту Башару Асаду

«По улицам едет много машин с флагами и национальными песнями. Этим они выражают свое возмущение и презрение агрессии США и их союзников», — сообщил Белик.

Он признался, что реакция сирийцев ему импонирует. «Нет паники или суеты», — отметил он.