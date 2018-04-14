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Видеозапись подготовки британских самолётов к бомбардировке сирийского Хомса
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Видеозапись подготовки британских самолётов к бомбардировке сирийского Хомса 

RT на русском 42 минуты назад
В нанесении ударов по Сирии участвовали четыре британских истребителя-бомбардировщика Tornado GR4. Они выпустили в районе Хомса крылатые ракеты Storm Shadow.
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