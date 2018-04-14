Сирийцы вышли на улицы поддержать Асада

Сирийцы после удара коалиции во главе с США собрались в центре Дамаска на стихийный митинг в поддержку президента Башара Асада и правительственной армии, сообщает ТАСС . Акция проходит у здания центрального сирийского телевидения Уммавиин. Вокруг площади по кругу ездят автомобили, пассажиры которых, высунувшись из люков в крыше, размахивают сирийскими флагами. «Душой и кровью мы с тобой, Башар!», — скандируют участники манифестации. — Бог, храни армию».

«Мы здесь, чтобы показать, что мы не боимся. Наша страна может противостоять агрессии, а народ за армию и президента», — заявил один из участников митинга.

Правительственный квартал Абу-Руммани и президентский дворец в Дамаске не пострадали в результате военного удара коалиции США по городу. Обстановка в квартале спокойная, движение транспорта в районе не нарушено.