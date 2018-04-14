Ещё
Сирийцы вышли на улицы поддержать Асада
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Сирийцы вышли на улицы поддержать Асада 

BFM.RU 46 минут назад
Сирийцы после удара коалиции во главе с США собрались в центре Дамаска на стихийный митинг в поддержку президента Башара Асада и правительственной армии, сообщает ТАСС. Акция проходит у здания центрального сирийского телевидения Уммавиин. Вокруг площади по кругу ездят автомобили, пассажиры которых, высунувшись из люков в крыше, размахивают сирийскими флагами. «Душой и кровью мы с тобой, Башар!», — скандируют участники манифестации. — Бог, храни армию».
«Мы здесь, чтобы показать, что мы не боимся. Наша страна может противостоять агрессии, а народ за армию и президента», — заявил один из участников митинга.
Правительственный квартал Абу-Руммани и президентский дворец в Дамаске не пострадали в результате военного удара коалиции США по городу. Обстановка в квартале спокойная, движение транспорта в районе не нарушено.
В США, Великобритания и Франция нанесли ракетные удары по Сирии, заявив, что они являются ответом на якобы имевшее место применение химического оружия в городе Дума. Россия намерена потребовать созыва экстренного заседания СБ ООН.
BFM.RU: последние новости
В соцсетях появилось видео отражения удара коалиции сирийскими ПВО MSNBC: США получили образцы анализов из сирийской Думы «с положительным результатом на хлор» Постпред РФ при ООН назвал выведенных из Гуты боевиков «бородатыми питомцами» западных стран
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Путин прокомментировал атаку по Сирии1096
Сирия отбивалась от атаки «Буками»991
«Оскорбление президента России неприемлемо»129
Опубликовано фото сбитой «американской ракеты»125
РФ созывает экстренное заседание Совбеза ООН161
Видео
01:24
Путин прокомментировал атаку по Сирии
Политика
00:37
Появилось видео ракетного удара по Сирии
Происшествия Армия
04:04
Козловский угодил в гей-скандал
Шоу-бизнес
01:10
Лукашенко разлюбил Россию
СНГ В мире
00:54
РФ созывает экстренное заседание Совбеза ООН
Политика
05:43
Оценен ущерб от ракетного удара коалиции
В мире
00:54
Трамп издевался над главой Пентагона перед атакой
В мире Конфликты
00:50
Сирия отбивалась от атаки «Буками»
Конфликты Армия
00:51
Захарова отреагировала на удар по Сирии
Политика
00:54
Россию предупреждали об ударе
В мире Ближний Восток
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение