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Президент Сербии: Бомбардировки Сирии напомнили о трагедии 1999 года
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Президент Сербии: Бомбардировки Сирии напомнили о трагедии 1999 года 

Российская Газета 36 минут назад
Фото: Российская Газета
Президент Сербии Александр Вучич, комментируя телеканалу «РТС» бомбардировки Сирии силами США, Великобритании и Франции, подчеркнул, что для Белграда это является болезненным напоминанием трагичного периода 1999 года. При этом, по его словам, Белграду не стоит вмешиваться в противостояние главных геополитических игроков на мировой арене.
"Для всех нас, кто старше 18, 19 лет, — это является болезненным напоминанием того трагичного периода, через который мы прошли", — говорит сербский лидер.
Политик также подчеркивает, что Сербия — это маленькая страна, но данное нападение продемонстрировало некоторые важные вещи, которые необходимо учитывать руководству страны. «Политика военного нейтралитета — это единственная политика, которой мы должны придерживаться, поскольку быть на стороне сильнейшего — не значит быть на стороне морали и истины», — отметил Вучич.
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