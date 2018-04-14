Президент Сербии: Бомбардировки Сирии напомнили о трагедии 1999 года

Великобритании и Президент Сербии Александр Вучич , комментируя телеканалу «РТС» бомбардировки Сирии силами США Франции , подчеркнул, что для Белграда это является болезненным напоминанием трагичного периода 1999 года. При этом, по его словам, Белграду не стоит вмешиваться в противостояние главных геополитических игроков на мировой арене.

"Для всех нас, кто старше 18, 19 лет, — это является болезненным напоминанием того трагичного периода, через который мы прошли", — говорит сербский лидер.

Политик также подчеркивает, что Сербия — это маленькая страна, но данное нападение продемонстрировало некоторые важные вещи, которые необходимо учитывать руководству страны. «Политика военного нейтралитета — это единственная политика, которой мы должны придерживаться, поскольку быть на стороне сильнейшего — не значит быть на стороне морали и истины», — отметил Вучич.