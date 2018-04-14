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Глава ТПП: дестабилизация ситуации в Сирии не помешает экономическому сотрудничеству с РФ
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Глава ТПП: дестабилизация ситуации в Сирии не помешает экономическому сотрудничеству с РФ 

ТАСС 56 минут назад
КРАСНОЯРСК, 14 апреля. /ТАСС/. Ракетные удары увеличивают риски для ведения бизнеса в Сирии, однако российские компании, скорее всего, продолжат работать в этой стране. Об этом рассказал журналистам в субботу президент Торгово-промышленной палаты (ТПП) РФ Сергей Катырин в кулуарах Красноярского экономического форума.
"Никак не отразится. Мы как с ними работали, так и будем стараться работать, потому что от того, что там атаки произошли, это же не меняет нашего отношения к Сирии и с нашими партнерами в Сирии", — ответил он на соответствующий вопрос.
Компании, работающие в Сирии, выстраивают работу, исходя из текущей степени опасности, а риски есть во всех регионах этой страны, даже без учета недавних ракетных ударов США. «Наверное, увеличиваются риски, но я не думаю, что кто-то из российских партнеров откажется от взаимодействия с коллегами», — подчеркнул Катырин.
Недавно ТПП посетила крупная делегация сирийских предпринимателей (100 человек), напомнил он. «Великолепный настрой с точки зрения желания работать с российским бизнесом. Приглашения туда и потом работать здесь, вести совместные проекты. Я думаю, что вряд ли эти удары изменят наши отношения», — заключил президент ТПП.
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