Глава ТПП: дестабилизация ситуации в Сирии не помешает экономическому сотрудничеству с РФ

"Никак не отразится. Мы как с ними работали, так и будем стараться работать, потому что от того, что там атаки произошли, это же не меняет нашего отношения к Сирии и с нашими партнерами в Сирии", — ответил он на соответствующий вопрос.

Компании, работающие в Сирии, выстраивают работу, исходя из текущей степени опасности, а риски есть во всех регионах этой страны, даже без учета недавних ракетных ударов США . «Наверное, увеличиваются риски, но я не думаю, что кто-то из российских партнеров откажется от взаимодействия с коллегами», — подчеркнул Катырин.

Недавно ТПП посетила крупная делегация сирийских предпринимателей (100 человек), напомнил он. «Великолепный настрой с точки зрения желания работать с российским бизнесом. Приглашения туда и потом работать здесь, вести совместные проекты. Я думаю, что вряд ли эти удары изменят наши отношения», — заключил президент ТПП.