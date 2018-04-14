Сирийские аэродромы, которые были атакованы странами Запада, не пострадали 

МОСКВА, 14 апр — РИА Новости. Сирийские аэродромы, по которым были нанесены удары ракетами США и союзников, не пострадали, заявил начальник главного оперативного управления Генерального штаба Вооруженных сил России Сергей Рудской.
"Целями удара были, в том числе, и авиационные базы сирийских ВВС. Данные объективного контроля говорят о следующем. По аэродрому Дювали в ударе участвовало четыре ракеты — все сбиты. По аэродрому Думейр — 12 ракет, все сбиты. По аэродрому Блэй — 18 ракет, все сбиты. По аэродрому Шайрат — 12 ракет, все сбиты. Аэродромы не пострадали", — сказал Рудской на брифинге для журналистов.
Как добавил Рудской, из девяти ракет, запущенных по неиспользуемому аэродрому Меззе, сбито пять. Кроме того, из 16 ракет, выпущенных по аэродрому Хомс, уничтожено 13, при этом серьезных разрушений не наблюдается.
Ранее президент США Дональд Трамп выступил с обращением к нации, в котором объявил о нанесении ударов по Сирии, факт которых также подтвердили Великобритания и Франция. Министерство обороны РФ сообщило, что 14 апреля с 3.42 мск до 5.10 мск самолеты и корабли ВС США совместно с ВВС Великобритании и Франции выпустили по объектам военной и гражданской инфраструктуры Сирийской Арабской Республики более 100 крылатых ракет и ракет класса «воздух-земля», значительная часть которых была сбита сирийскими средствами ПВО на подлете к целям.