Сирийские аэродромы, которые были атакованы странами Запада, не пострадали

"Целями удара были, в том числе, и авиационные базы сирийских ВВС. Данные объективного контроля говорят о следующем. По аэродрому Дювали в ударе участвовало четыре ракеты — все сбиты. По аэродрому Думейр — 12 ракет, все сбиты. По аэродрому Блэй — 18 ракет, все сбиты. По аэродрому Шайрат — 12 ракет, все сбиты. Аэродромы не пострадали", — сказал Рудской на брифинге для журналистов.

Как добавил Рудской, из девяти ракет, запущенных по неиспользуемому аэродрому Меззе, сбито пять. Кроме того, из 16 ракет, выпущенных по аэродрому Хомс, уничтожено 13, при этом серьезных разрушений не наблюдается.