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Сирийская ПВО перехватила 71 крылатую ракету западной коалиции
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Опубликовано фото сбитой «американской ракеты»
Опубликовано фото сбитой «американской ракеты»

Сирийская ПВО перехватила 71 крылатую ракету западной коалиции 

РИА Новости 54 минуты назад
Фото: Парламентская газета
МОСКВА, 14 апр — РИА Новости. Сирийскими ПВО перехвачена 71 крылатая ракета, выпущенная странами Запада по Сирии, заявил начальник Главного управления Генштаба Вооруженных сил РФ генерал-полковник Сергей Рудской.
"Перехвачена 71 крылатая ракета. В отражении ракетного удара были задействованы сирийские средства ПВО, С-125, С-200, «Бук», «Квадрат» и «Оса». Это свидетельствует о высокой эффективности находящихся на вооружении Сирии комплексов и высокой выучке военнослужащих, подготовленных нашими специалистами", — сказал он на брифинге.
Развитие ситуации — в спецпроекте РИА Новости «Война в Сирии» >>
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