Сирийская ПВО перехватила 71 крылатую ракету западной коалиции

"Перехвачена 71 крылатая ракета. В отражении ракетного удара были задействованы сирийские средства ПВО, С-125, С-200, «Бук», «Квадрат» и «Оса». Это свидетельствует о высокой эффективности находящихся на вооружении Сирии комплексов и высокой выучке военнослужащих, подготовленных нашими специалистами", — сказал он на брифинге.

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