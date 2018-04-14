Системы ПВО России не зафиксировали участие Франции в ударах по Сирии 

Российские системы противовоздушной обороны на базах Тартус и Хмеймим не зафиксировали участие авиации Франции в ударах по Сирии. Об этом рассказал на брифинге в Минобороны начальник Главного оперативного управления Генштаба ВС России генерал-полковник Сергей Рудской, передает ТАСС.
"Российскими системами противовоздушной обороны на базах Хмеймим и Тартус своевременно выявлялись и контролировались все пуски ракет как с морских, так и с воздушных носителей США и Великобритании. Анонсированное участие французской авиации не зафиксировано", — отметил он.
По его словам, Сирия успешно перехватила 71 крылатую ракету из 103 выпущенных США и их союзниками.
"Сирийскими средствами противовоздушной обороны, основу которых составляют комплексы ПВО советского производства, успешно отражены удары авиационных и морских средтв поражения. Перехвачена 71 крылатая ракета", — отметил генерал.
Он добавил, что сирийские аэродромы, по которым были нанесены удары ракетами США и союзников, не пострадали.
Рудской подчеркнул, что американский удар по Сирии не имеет ничего общего с борьбой с международным терроризмом и призван дестабилизировать обстановку на Ближнем Востоке.
"Этот факт американской агрессии свидетельствует о незаинтересованности США в объективности проводимого расследования. Стремлении сорвать процесс мирного урегулирования в Сирии и дестабилизировать обстановку в Ближневосточном регионе. И не имеет ничего общего с заявленными целями по борьбе с международным терроризмом", — сказал генерал.