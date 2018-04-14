Средства ПВО Сирии перехватили 71 крылатую ракету

Как заявили в Генштабе РФ, удар США и их союзников по Сирии не имеет ничего общего с борьбой с международным терроризмом и призван дестабилизировать обстановку. Он не является ответом на мнимую химическую атаку. Удар — это реакция на успехи сирийских Вооруженных сил в борьбе с терроризмом.

Российские системы ПВО в Сирии следили за пусками крылатых ракет по территории страны — они своевременно выявляли и контролировали пуски — как с морских, так и с воздушных носителей. Российские системы противовоздушной обороны на базах Тартус и Хмеймим не зафиксировали участие авиации Франции в ударах по Сирии.

Сирийскими ПВО перехвачена 71 крылатая ракета, выпущенная странами Запада по Сирии. В отражении ракетного удара были задействованы сирийские средства ПВО, С-125, С-200, «Бук», «Квадрат» и «Оса».