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Средства ПВО Сирии перехватили 71 крылатую ракету
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Опубликовано фото сбитой «американской ракеты»
Опубликовано фото сбитой «американской ракеты»

Средства ПВО Сирии перехватили 71 крылатую ракету 

Российская Газета 58 минут назад
Фото: Российская Газета
Россия оценивает текущую обстановку в Дамаске как спокойную. По предварительным данным, жертв среди мирного населения и военных сирийской армии в результате ударов нет. Об этом на брифинге рассказал начальник Главного оперативного управления Генштаба ВС РФ генерал-полковник Сергей Рудской.
Как заявили в Генштабе РФ, удар США и их союзников по Сирии не имеет ничего общего с борьбой с международным терроризмом и призван дестабилизировать обстановку. Он не является ответом на мнимую химическую атаку. Удар — это реакция на успехи сирийских Вооруженных сил в борьбе с терроризмом.
Российские системы ПВО в Сирии следили за пусками крылатых ракет по территории страны — они своевременно выявляли и контролировали пуски — как с морских, так и с воздушных носителей. Российские системы противовоздушной обороны на базах Тартус и Хмеймим не зафиксировали участие авиации Франции в ударах по Сирии.
Сирийскими ПВО перехвачена 71 крылатая ракета, выпущенная странами Запада по Сирии. В отражении ракетного удара были задействованы сирийские средства ПВО, С-125, С-200, «Бук», «Квадрат» и «Оса».
Напомним, сегодня США, совместно с Великобританией и Францией нанесли ракетный удар по объектам военной и гражданской инфраструктуры Сирийской Арабской Республики. Было выпущено более 100 крылатых ракет и ракет класса «воздух-земля», значительная часть которых была сбита сирийскими средствами ПВО на подлете к целям.
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