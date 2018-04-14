Зампред Европарламента указал на риск неконтролируемой войны из-за ударов США и союзников

Великобританией и ТАСС , 14 апреля. Ракетные удары, нанесенные США Францией по объектам в Сирии , создают опасную напряженность, которая рискует вылиться в неконтролируемую широкомасштабную войну. Об этом заявил в субботу заместитель председателя Европарламента (ЕП) и представитель правящей в Греции Коалиции радикальных левых сил (СИРИЗА) Димитрис Пападимулис.

"Необходимо положить конец опасной военной эскалации, которая таит в себе риск разжечь более широкий и неконтролируемый военный конфликт", — написал он в своем Twitter.

"Нет — масштабным ракетным ударам США, Великобритании и Франции, — подчеркнул он. — Да — политическим и дипломатическим инициативам по разрядке и миру в многострадальной Сирии".