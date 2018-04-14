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Зампред Европарламента указал на риск неконтролируемой войны из-за ударов США и союзников
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Опубликовано фото сбитой «американской ракеты»
Опубликовано фото сбитой «американской ракеты»

Зампред Европарламента указал на риск неконтролируемой войны из-за ударов США и союзников 

ТАСС 1 час назад
ТАСС, 14 апреля. Ракетные удары, нанесенные США, Великобританией и Францией по объектам в Сирии, создают опасную напряженность, которая рискует вылиться в неконтролируемую широкомасштабную войну. Об этом заявил в субботу заместитель председателя Европарламента (ЕП) и представитель правящей в Греции Коалиции радикальных левых сил (СИРИЗА) Димитрис Пападимулис.
"Необходимо положить конец опасной военной эскалации, которая таит в себе риск разжечь более широкий и неконтролируемый военный конфликт", — написал он в своем Twitter.
"Нет — масштабным ракетным ударам США, Великобритании и Франции, — подчеркнул он. — Да — политическим и дипломатическим инициативам по разрядке и миру в многострадальной Сирии".
По данным Минобороны РФ, ракетный удар по объектам военной и гражданской инфраструктуры Сирии был нанесен самолетами и кораблями США совместно с ВВС Великобритании и Франции в субботу с 03:42 мск до 05:10 мск. В ведомстве сообщили, что союзники выпустили более 100 крылатых ракет и ракет класса «воздух — земля» (в прошлом году по сирийскому военному аэродрому Шайрат было выпущено 59 ракет), большую часть из них сбили на подлете к целям сирийские средства ПВО. Ранее Вашингтон, Лондон и Париж заявили, что удары являются ответом на якобы имевшее место применение химического оружия в сирийском городе Дума. По некоторым данным, атаке подверглось порядка 10 объектов, однако сирийское информационное агентство SANA эту информацию не подтвердило.
ТАСС: последние новости
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