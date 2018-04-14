Жители Дамаска вышли на улицы, чтобы поддержать Асада

«Мы здесь, чтобы показать, что мы не боимся. Наша страна может противостоять агрессии, а народ за армию и президента», — цитирует агентство одного из манифестантов.

По словам депутата Госдумы Дмитрия Белика, находящегося в составе делегации российских парламентариев в сирийской столице, многие несут национальные флаги. «Мы в центре Дамаска . Народ с флагами на площади. По улицам едет много машин с флагами и национальными песнями. Этим они выражают свое возмущение и презрение агрессии США и их союзников», — рассказал Белик.