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Жители Дамаска вышли на улицы, чтобы поддержать Асада
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Жители Дамаска вышли на улицы, чтобы поддержать Асада 

Российская Газета 1 час назад
Фото: Российская Газета
«Мы здесь, чтобы показать, что мы не боимся. Наша страна может противостоять агрессии, а народ за армию и президента», — цитирует агентство одного из манифестантов.
По словам депутата Госдумы Дмитрия Белика, находящегося в составе делегации российских парламентариев в сирийской столице, многие несут национальные флаги. «Мы в центре Дамаска. Народ с флагами на площади. По улицам едет много машин с флагами и национальными песнями. Этим они выражают свое возмущение и презрение агрессии США и их союзников», — рассказал Белик.
Напомним, в ночь на 14 апреля страны западной коалиции, по данным Генштаба САР, выпустили около 110 ракет по целям в Дамаске и вне города. «Ущерб от ударов, нанесенных по сирийской территории, ограничивается только материальными потерями», — проинформировали в Генштабе. Системы ПВО перехватили большинство ракет. Однако одна из них попала в здание, где располагался научно-исследовательский центр и лаборатории. Еще одна, нацеленная на военную базу рядом с Хомсом, отклонилась от цели и взорвалась, ранив трех мирных жителей.
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