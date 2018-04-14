Лидер итальянской партии «Лига» Сальвини осудил ракетный удар по Сирии 

РИМ, 14 апреля. /ТАСС/. Лидер итальянской партии «Лига» и претендент на пост премьер-министра в новом правительстве сенатор Маттео Сальвини осудил ракетный удар США, Великобритании и Франции по объектам на территории Сирии. Такое мнение он высказал в субботу на своей странице в Facebook.
"Они до сих пор ищут «химическое оружие» Саддама, мы до сих пор платим за сумасшествие войны в Ливии, и кто-то с пальцем на спусковом крючке настаивает на «умных ракетах», помогая таким образом, в первую очередь, исламским террористам, почти поверженным. Сумасшествие, остановитесь", — написал политик под хештегом «остановившие войну».
Ранее Сальвини публично высказывался против военного вмешательства западных сил в Сирии.
По данным Минобороны РФ, ракетный удар по объектам военной и гражданской инфраструктуры Сирии был нанесен самолетами и кораблями США совместно с ВВС Великобритании и Франции в субботу с 03:42 мск до 05:10 мск. В ведомстве сообщили, что союзники выпустили более 100 крылатых ракет и ракет класса «воздух — земля» (в прошлом году по сирийскому военному аэродрому Шайрат было выпущено 59 ракет), большую часть из них сбили на подлете к целям сирийские средства ПВО.
Ранее Вашингтон, Лондон и Париж заявили, что удары являются ответом на якобы имевшее место применение химического оружия в сирийском городе Дума. По некоторым данным, атаке подверглось порядка 10 объектов, однако сирийское информационное агентство SANA эту информацию не подтвердило.