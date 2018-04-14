Лидер итальянской партии «Лига» Сальвини осудил ракетный удар по Сирии

Великобритании и РИМ , 14 апреля. / ТАСС /. Лидер итальянской партии «Лига» и претендент на пост премьер-министра в новом правительстве сенатор Маттео Сальвини осудил ракетный удар США Франции по объектам на территории Сирии . Такое мнение он высказал в субботу на своей странице в Facebook.

"Они до сих пор ищут «химическое оружие» Саддама, мы до сих пор платим за сумасшествие войны в Ливии , и кто-то с пальцем на спусковом крючке настаивает на «умных ракетах», помогая таким образом, в первую очередь, исламским террористам, почти поверженным. Сумасшествие, остановитесь", — написал политик под хештегом «остановившие войну».

Ранее Сальвини публично высказывался против военного вмешательства западных сил в Сирии.

По данным Минобороны РФ, ракетный удар по объектам военной и гражданской инфраструктуры Сирии был нанесен самолетами и кораблями США совместно с ВВС Великобритании и Франции в субботу с 03:42 мск до 05:10 мск. В ведомстве сообщили, что союзники выпустили более 100 крылатых ракет и ракет класса «воздух — земля» (в прошлом году по сирийскому военному аэродрому Шайрат было выпущено 59 ракет), большую часть из них сбили на подлете к целям сирийские средства ПВО.