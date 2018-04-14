В МККК воздерживаются от комментариев в связи с авиаударами по территории Сирии

"На настоящий момент у нас нет никаких комментариев на эту тему. Ожидаем получения большей информации, — сказала она. — Пока что мы все еще проверяем сведения о ситуации с коллегами".