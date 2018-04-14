В МККК воздерживаются от комментариев в связи с авиаударами по территории Сирии 

ЖЕНЕВА, 14 апреля. /Корр. ТАСС Константин Прибытков/. Международный комитет Красного Креста (МККК) пока воздерживается от комментариев по поводу последствий нанесенных в ночь на субботу США совместно с Великобританией и Францией ракетных ударов по территории Сирии. Официальный представитель МККК Мари-Клэр Фегали сообщила в субботу ТАСС, что она и ее коллеги ожидают получения большей информации о ситуации.
"На настоящий момент у нас нет никаких комментариев на эту тему. Ожидаем получения большей информации, — сказала она. — Пока что мы все еще проверяем сведения о ситуации с коллегами".
Поводом для нанесения удара по Сирии стал инцидент 7 апреля в сирийском городе Дума, где, по некоторым утверждениям, было применено химическое оружие. Эти сообщения распространял ряд неправительственных организаций, в том числе «Белые каски»; про последнюю в Минобороны РФ сообщали, что она не является достоверным источником информации и распространяет сфабрикованную информацию. Представители российского Центра по примирению враждующих сторон провели 9 апреля обследование Думы, но не нашли там следов применения химоружия. В субботу на месте должны были начать работу эксперты Организации по запрещению химического оружия.