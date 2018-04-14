«Томагавки» Трампа атаковали гору с дворцом Асада

Великобритании и Коалиция США Франции в рамках «разовой миссии» провела ракетную атаку сирийских объектов.

Удары с моря и с воздуха наносились по трем объектам, рассказал на брифинге председатель Комитета начальников штабов генерал Джозеф Данфорд . Первым объектом бомбардировки стал научный исследовательский центр в Дамаске , где, по данным США, разрабатывались и тестировались технологии для химического и биологического оружия. Вторая и третья цели находились в окрестностях Хомса: хранилище оборудования для производства химических веществ и объекте, который, по данным американской разведки, использовался как для хранения оборудования для производства химического оружия, так и в качестве командного пункта.

По словам министра обороны США Джеймса Мэттиса, удары наносились исключительно по объектам, имеющим отношение к производству химического оружия. Этот удар «прямо направлен на сирийский режим», и призван свести к минимуму жертвы среди гражданского населения, подчеркнул руководитель Пентагона . Он не уточнил, сколько именно ракет попало в цель. По данным сирийского Генштаба, коалиция выпустила 110 ракет, большая часть из них была сбита. По данным государственного телевидения, сирийская система противоракетной обороны сбила как минимум 13 ракет.

Суммируя информацию из соцсетей и данные «Коммерсанта», полученные от источника, атаке США, Великобритании и Франции подверглись следующие объекты, не только предположительно связанные с химоружием:

штаб 105-й бригады Республиканской гвардии (Дамаск); база ПВО, расположенная под горой Касьюн (Дамаск); аэропорт Мезза (Дамаск); аэропорт Ад-Думейр (Восточная Гута); научно-военный центр в Барзе (район Дамаска); штаб-квартира научного центра в Джамрайя (пригород Дамаска); база 41-ой бригады спецназа САР (пригород Дамаска); военные подразделения в Каламуне (северный пригород Дамаска); военный объекты в Кисве (пригород Дамаска); военные склады в Хомсе; Военные объекты в аль-Рухайбе (Дамаск); объекты у озера Котайна (Хомс); авиабаза Хальхаля (Сувейда); иранская база в Азре (Дераа).

Один из официальных представителей Минобороны сообщил USNI News, что ракеты были выпущены эсминцем УРО USS Donald Cook (DDG-75) типа «Арли Бёрк» и неуказанным ракетным крейсером типа «Тикондерога». В ударе также участвовали носители крылатых ракет — бомбардировщики ВВС США B-1B Lancer. По данным Минобороны России, удары наносились с двух кораблей ВМС США из Красного моря, тактической авиацией над акваторией Средиземного моря, а также стратегическими бомбардировщиками B-1B из района ат-Танф.

Со стороны Великобритании в атаке приняли участие четыре истребителя-бомбардировщика Panavia Tornado, которые выпустили крылатые ракеты Storm Shadow по объекту близ города Хомс . Там, по данным западной разведки, тайно хранилось химоружие, поэтому удары выверялись так, «чтобы максимально уничтожить накопленные химикаты и свести к минимуму любые риски загрязнения окружающей среды».

«Причина наших действий сегодня — создать сильный сдерживающий фактор против производства, распространения и использования химического оружия. Это жизненно важно для интересов национальной безопасности США. Совместный ответ США, Великобритании и Франции на эти злодеяния позволит интегрировать все инструменты нашей национальной мощи — военные, экономические и дипломатические», — сказал президент США Дональд Трамп в своей речи, объявляя о начале «точечных ударов» в Сирии

Джозеф Данфорд сказал, что американцы не предупреждали Россию о начале операции, но выбирали цели так, чтобы не попасть по российским военным.

Российский пропуск

По данным Минобороны России, удары наносились по объектам как военной, так и гражданской инфраструктуры в Сирии. Военная операция проводилась с 03:42 до 05:10 по московскому времени силами самолетов и кораблей США при поддержке военно-воздушных сил Великобритании и Франции. Ни одна из ракет, выпущенных США и их союзниками по Сирии, не входила в зону ответственности российских ПВО в Тартусе и Хмеймиме, подчеркнули в Минобороны. По данным российских военных, по Сирии было выпущено более 100 крылатых ракет и ракет класса «воздух — земля», но значительная их часть была сбита сирийской системой противовоздушной обороны.

В отражении удара были задействованы сирийские средства ПВО С-125, С-200, «Бук» и «Квадрат», произведенные более 30 лет назад в Советском Союзе, уточнили в ведомстве.

Выводы

Работа только сирийских средств ПВО, с одной стороны, позволила избежать втягивание России в конфликт с западной коалицией, с другой — сбитием некоторого количества ракет Сирия продемонстрировала «свой суверенитет», хотя и ясно, что боеспособность сирийских комплексов ПВО на протяжении последнего времени была восстановлена усилиями российских специалистов.

Удары носили более массированный характер, чем год назад при атаке на авиабазу Шайрат. Президент Трамп таким образом продемонстрировал силу и готовность держать слово, а союзники США — солидарность.

Несмотря на то, что Дамаск сразу же постарался дискредитировать эффективность ракетных ударов коалиции, атака была «рассредоточена» по целям и, по всей видимости, не преследовала цели гарантировано и убедительно прорвать объектовую ПВО Сирии. В то же время удары по расположению базы на горе Касьюн «с видом» на президентский дворец (расположен на склоне горы) и позициям наиболее боеспособных частей сирийского режима — Республиканской гвардии и спецназа — недвусмысленный сигнал Дамаску и Тегерану