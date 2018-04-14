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Асад после ударов по Сирии находится в Дамаске
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Асад после ударов по Сирии находится в Дамаске 

Аргументы и Факты 2 часа назад
Фото: Аргументы и Факты
Администрация сирийского лидера Башара Асада опубликовала видео под названием «Утро стойкости» после ракетных ударов Запада по Дамаску.
صفحة «الرئاسة السورية» على فيسبوك تبث لقطات تظهر الرئيس السوري لدى وصوله لمقره الرئاسي لممارسة مهام عمله، بعد ساعات من الضربة العسكرية #شاهد_سكاي pic.twitter.com/SfKl7bbrAK
— سكاي نيوز عربية (@skynewsarabia) April 14, 2018
На 8-секундном видео запечатлено, как Асад идет по коридорам президентского дворца. Краткий комментарий к записи гласит «Утро стойкости».
Ранее в СМИ появлялась информация о возможной эвакуации в минувший вторник семьи Асада в Тегеран в связи с возможной силовой операцией США, однако сирийские и российские источники в Сирии опровергали эту информацию.
США, Великобритания и Франция в субботу нанесли ракетный удар по Сирии. Всего было выпущено более ста ракет, большинство их которых сирийской армии удалось отразить.
Западная коалиция обвиняет Дамаск в применении химоружия, однако военные действия были начаты до того, как миссия ОЗХО завершила расследование сообщений о химатаке в Восточной Гуте.
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