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Аналитик CNN: Дамаск воспримет результаты ракетного удара как победу
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Аналитик CNN: Дамаск воспримет результаты ракетного удара как победу 

Деловая газета «Взгляд» 1 час назад
Корреспондент CNN Фредерик Плейтген, который, по его словам, совершил более 20 командировок в Сирию, работая из стана российских и сирийских военных, заявляет, что результаты ракетного удара США и их союзников будут восприняты правительством Башара Асада как победа.
«Сирийское правительство расценит это как крупную победу. Целями ударов были три объекта, но их противовоздушной обороне, похоже, удалось перехватить по меньшей мере несколько ракет, и возможности сирийских военных никоим образом не пострадали», — пишет журналист на сайте CNN.
«Перед ударами существовала серьезная обеспокоенность тем, что действия США могут поставить под угрозу сирийские боевые возможности и, возможно, даже повлиять на гражданскую войну, которую правительственные силы выигрывают с тех пор, как на сцене появились русские», — добавил он.
Плейтген считает, что удары были в большей степени «символическими».
В ночь на субботу президент США Дональд Трамп отдал приказ о нанесении ракетного удара по Сирии. К американцам присоединились их сателлиты — Франция и Британия.
По Сирии было выпущено больше сотни ракет. Значительная часть из них была сбита. Так, все ракеты, выпущенные по аэропорту Думейр, перехвачены сирийским ПВО советского производства. В результате удара никто не погиб.
Примечательно, что российские ПВО в отражении атаки не участвовали.
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