Посольство РФ оспорило заявление Британии о большом успехе удара по Сирии

«Давайте посмотрим на факты и цифры. По данным Минобороны РФ, из 103 ракет, выпущенных США и их союзниками, 71 была перехвачена сирийскими силами ПВО, использовавшими преимущественно разработанные в СССР системы. Российские подразделения ПВО не участвовали, поскольку никакие ракеты не попадали в их зону ответственности», — говорится в заявлении пресс-секретаря посольства, переданном в РИА Новости

«Важной целью авиаударов были сирийские военные аэродромы. В общей сложности 71 ракета была выпущена по шести аэродромам. Из них только семь достигли цели, включая четыре по не используемой аэробазе в Меззе и три по авиабазе Хомса. Никакого серьезного вреда инфраструктуре причинено не было», — отмечается в сообщении.

Кроме того, указывает пресс-секретарь посольства, 30 ракет были выпущены по двум объектам, предположительно, связанным с сирийской программой по разработке химоружия, давно не использующимся. «Из этих ракет семь были перехвачены. Остальные ударили по пустым объектам, где не было ни людей, ни оборудования», — заключил он.