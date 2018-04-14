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Тереза Мэй: Россия виновата в ударах коалиции по Сирии
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Путин прокомментировал атаку по Сирии
Путин прокомментировал атаку по Сирии

Тереза Мэй: Россия виновата в ударах коалиции по Сирии 

BFM.RU 39 минут назад
Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй в специальном заявлении в субботу утром объяснила, что обстрел военных и правительственных объектов в Сирии остался единственным вариантом реакции Запада.
По утверждению Мэй, западные союзники пытались решить проблему другими путями, однако из-за позиции России в Совбезе альтернатив военному сценария не осталось.
«Мы стремились использовать все возможные дипломатические каналы, но наши усилия постоянно разрушались. То же самое произошло на этой неделе — россияне ветировали в Совете Безопасности ООН резолюцию о независимом расследования атаки в Думе. В итоге не осталось реальной альтернативы применению силы», — говорится в заявлении главы правительства.
В оправдание удара по сирийским объектам Тереза Мэй напомнила об «очередной химической атаке» в Думе.
«В прошлую субботу из-за химической атаки, которая произошла при ужасных обстоятельствах, погибли до 75 человек, включая маленьких детей. И факт этой атаки никого не удивил. Значительное количество информации, включая разведывательные данные, свидетельствует о том, что сирийский режим несет ответственность за эту атаку», — пояснила она.
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В соцсетях появилось видео отражения удара коалиции сирийскими ПВО МИД РФ: «умные ракеты» должны лететь в сторону террористов, а не законного правительства Сирии ПВО РФ не были задействованы в момент нанесения удара США по Сирии
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