Тереза Мэй: Россия виновата в ударах коалиции по Сирии

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй в специальном заявлении в субботу утром объяснила, что обстрел военных и правительственных объектов в Сирии остался единственным вариантом реакции Запада.

По утверждению Мэй, западные союзники пытались решить проблему другими путями, однако из-за позиции России Совбезе альтернатив военному сценария не осталось.

«Мы стремились использовать все возможные дипломатические каналы, но наши усилия постоянно разрушались. То же самое произошло на этой неделе — россияне ветировали в Совете Безопасности ООН резолюцию о независимом расследования атаки в Думе . В итоге не осталось реальной альтернативы применению силы», — говорится в заявлении главы правительства.

В оправдание удара по сирийским объектам Тереза Мэй напомнила об «очередной химической атаке» в Думе.

«В прошлую субботу из-за химической атаки, которая произошла при ужасных обстоятельствах, погибли до 75 человек, включая маленьких детей. И факт этой атаки никого не удивил. Значительное количество информации, включая разведывательные данные, свидетельствует о том, что сирийский режим несет ответственность за эту атаку», — пояснила она.