Тереза Мэй: Россия виновата в ударах коалиции по Сирии 

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй в специальном заявлении в субботу утром объяснила, что обстрел военных и правительственных объектов в Сирии остался единственным вариантом реакции Запада.
По утверждению Мэй, западные союзники пытались решить проблему другими путями, однако из-за позиции России в Совбезе альтернатив военному сценария не осталось.
«Мы стремились использовать все возможные дипломатические каналы, но наши усилия постоянно разрушались. То же самое произошло на этой неделе — россияне ветировали в Совете Безопасности ООН резолюцию о независимом расследования атаки в Думе. В итоге не осталось реальной альтернативы применению силы», — говорится в заявлении главы правительства.
В оправдание удара по сирийским объектам Тереза Мэй напомнила об «очередной химической атаке» в Думе.
«В прошлую субботу из-за химической атаки, которая произошла при ужасных обстоятельствах, погибли до 75 человек, включая маленьких детей. И факт этой атаки никого не удивил. Значительное количество информации, включая разведывательные данные, свидетельствует о том, что сирийский режим несет ответственность за эту атаку», — пояснила она.