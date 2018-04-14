В Совфеде предупредили, что следующий удар может быть по любой стране

Он предсказал, что проамериканская коалиция сейчас должна остаться в абсолютном меньшинстве (в смысле поддержки, — прим. «РГ»). — Если этого не произойдет, если мир проглотит эту авантюру, в следующий раз удар может быть нанесен по любой стране мира, включая, к сожалению, и нашу страну, будь то за пределами или в пределах наших национальных границ, — сказал Косачев.

Он также заявил об ответе со стороны России . — Ответ на эту ситуацию, я абсолютно в этом убежден, во всяком случае, до тех пор, пока это не затрагивает наши военные объекты в Сирии , должен быть не военным, а правовым, — сказал сенатор.

Должно произойти немедленное оперативное совещание заседания СБ ООН , считает он. — Я рассчитываю, что с инициативой выступят сирийские власти, но эта инициатива должна быть решительнейшим образом поддержана Россией, -заявил Косачев.