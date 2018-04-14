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В Совфеде предупредили, что следующий удар может быть по любой стране
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В Совфеде предупредили, что следующий удар может быть по любой стране 

Российская Газета 2 часа назад
Он предсказал, что проамериканская коалиция сейчас должна остаться в абсолютном меньшинстве (в смысле поддержки, — прим. «РГ»). — Если этого не произойдет, если мир проглотит эту авантюру, в следующий раз удар может быть нанесен по любой стране мира, включая, к сожалению, и нашу страну, будь то за пределами или в пределах наших национальных границ, — сказал Косачев.
Он также заявил об ответе со стороны России. — Ответ на эту ситуацию, я абсолютно в этом убежден, во всяком случае, до тех пор, пока это не затрагивает наши военные объекты в Сирии, должен быть не военным, а правовым, — сказал сенатор.
Должно произойти немедленное оперативное совещание заседания СБ ООН, считает он. — Я рассчитываю, что с инициативой выступят сирийские власти, но эта инициатива должна быть решительнейшим образом поддержана Россией, -заявил Косачев.
Совет Федерации обсудит удары по Сирии на следующей неделе. — Мы это обсудим, конечно, примем участие в рассмотрении этого вопроса. Это из ряда вон выходящая ситуация, полное пренебрежение всеми международными правовыми нормами, — заявил РИА Новости первый зампред комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Евгений Серебренников.
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