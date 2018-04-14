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Сирийцы вышли на улицы с флагами в поддержку Асада, рассказал депутат
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Сирия отбивалась от атаки "Буками"
Сирия отбивалась от атаки "Буками"

Сирийцы вышли на улицы с флагами в поддержку Асада, рассказал депутат 

РИА Новости 33 минуты назад
СИМФЕРОПОЛЬ, 14 апр — РИА Новости. Жители Дамаска вышли на улицы города с национальными флагами, они ездят по городу с песнями, воодушевляя друг друга и высказывая поддержку своему правительству и президенту Башару Асаду, сообщил РИА Новости депутат Госдумы от Севастополя Дмитрий Белик, находящийся в составе делегации в Дамаске.
Ранее президент США Дональд Трамп выступил с обращением к нации, в котором объявил о нанесении ударов по Сирии, факт которых также подтвердили Великобритания и Франция. Министерство обороны РФ сообщило, что 14 апреля с 3.42 мск до 5.10 мск самолеты и корабли ВС США, совместно с ВВС Великобритании и Франции выпустили по объектам военной и гражданской инфраструктуры Сирийской Арабской Республики более 100 крылатых ракет и ракет класса «воздух-земля», значительная часть которых была сбита сирийскими средствами ПВО на подлете к целям.
"Мы в центре Дамаска. Народ с флагами на площади. По улицам едет много машин с флагами и национальными песнями. Этим они выражают своё возмущение и презрение агрессии США и их союзников", — сообщил РИА Новости Белик.
Депутат Госдумы сделал фотографии того, как люди вышли утром в город для поддержки своего правительства, выражая протест в отношении удара стран западной коалиции по Сирии.
Официальная делегация парламентариев РФ прибыла в среду с официальным визитом в Сирию. В рамках программы запланирована встреча с президентом Сирии Башаром Асадом. Находясь в провинции Хомс, члены делегации обсудили возможности сотрудничества в области производства и экономики. Сирийская сторона ознакомила россиян с производством на заводах в промышленном городе Хассия.
Подробности о военном ударе по Сирии читайте в онлайн-репортаже РИА Новости>>
Развитие ситуации — в спецпроекте РИА Новости «Война в Сирии» >>
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