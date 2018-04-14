Сирийцы вышли на улицы с флагами в поддержку Асада, рассказал депутат

Франция. Ранее президент США Дональд Трамп выступил с обращением к нации, в котором объявил о нанесении ударов по Сирии , факт которых также подтвердили Великобритания Министерство обороны РФ сообщило, что 14 апреля с 3.42 мск до 5.10 мск самолеты и корабли ВС США, совместно с ВВС Великобритании и Франции выпустили по объектам военной и гражданской инфраструктуры Сирийской Арабской Республики более 100 крылатых ракет и ракет класса «воздух-земля», значительная часть которых была сбита сирийскими средствами ПВО на подлете к целям.

"Мы в центре Дамаска. Народ с флагами на площади. По улицам едет много машин с флагами и национальными песнями. Этим они выражают своё возмущение и презрение агрессии США и их союзников", — сообщил РИА Новости Белик.

Депутат Госдумы сделал фотографии того, как люди вышли утром в город для поддержки своего правительства, выражая протест в отношении удара стран западной коалиции по Сирии.

Официальная делегация парламентариев РФ прибыла в среду с официальным визитом в Сирию. В рамках программы запланирована встреча с президентом Сирии Башаром Асадом. Находясь в провинции Хомс , члены делегации обсудили возможности сотрудничества в области производства и экономики. Сирийская сторона ознакомила россиян с производством на заводах в промышленном городе Хассия.

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