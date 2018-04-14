Асад остается в Дамаске

Об этом сообщает РИА «Новости». Администрация глава сирийского государства опубликовала видео под название «Утро стойкости». На короткой записи видно, что Асад находится в президентском дворце в Дамаске.

Ранее СМИ сообщали о том, что Асад и члены его семьи якобы были эвакуированы в Тегеран . Позже эту информацию опровергла делегация российских парламентариев, находящаяся в Сирии.

بالفيديو.. ماذا فعل الأسد عقب الهجوم؟https://t.co/86bP77mEE8

— سكاي نيوز عربية (@skynewsarabia) 14 апреля 2018 г.