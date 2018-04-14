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Асад остается в Дамаске
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Путин прокомментировал атаку по Сирии
Путин прокомментировал атаку по Сирии

Асад остается в Дамаске 

Парламентская газета 49 минут назад
Президент Сирии Башар Асад остается в Дамаске после ночных ударов по стране со стороны западной коалиции.
Об этом сообщает РИА «Новости». Администрация глава сирийского государства опубликовала видео под название «Утро стойкости». На короткой записи видно, что Асад находится в президентском дворце в Дамаске.
Ранее СМИ сообщали о том, что Асад и члены его семьи якобы были эвакуированы в Тегеран. Позже эту информацию опровергла делегация российских парламентариев, находящаяся в Сирии.
بالفيديو.. ماذا فعل الأسد عقب الهجوم؟https://t.co/86bP77mEE8
— سكاي نيوز عربية (@skynewsarabia) 14 апреля 2018 г.
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