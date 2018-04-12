«Чтоб не схватили за язык». Американист о Twitter-заявлении Трампа по Сирии

Американский президент Дональд Трамп заявил, что никогда не говорил, когда именно Вашингтон нанесет удар по Сирии

"Никогда не говорил, когда произойдет атака в Сирии. Может быть, очень скоро или совсем не скоро! В любом случае США под моей администрацией проделали хорошую работу по избавлению региона от ИГ*. Где наше «Спасибо, Америка»?", — написал Трамп в Twitter.

В начале апреля западные страны бездоказательно обвинили Дамаск в применении бомбы с хлором в городе Дума , основываясь на информации источников, оппозиционных Дамаску. В российском МИД заявили, что цель подобных вбросов — выгородить террористов и оправдать возможные силовые удары извне.

В понедельник, 9 апреля, Трамп заявил, что решение по Сирии будет принято «в течение 48 часов». А в среду он призвал Россию готовиться к удару США по Сирии «умными» ракетами. Трамп отметил, что Москве не следовало бы поддерживать президента страны Башара Асада , который «травит свой народ».

Москва пообещала ответить на возможную агрессию США. В МИД заявили, что удары американцев по Сирии могут уничтожить все доказательства, касающиеся предполагаемого применения химоружия.

Политолог, американист Михаил Синельников-Оришак в эфире радио Sputnik отметил, что американский президент любит делать противоречивые заявления.

"Трамп сделал уже много заявлений в своем Twitter, на что ему уже неоднократно пеняли и его сторонники, и его противники. И если брать сугубо его Twitter-заявления, то сложился образ человека, который, мягко говоря, сначала пишет, а потом думает, что же он написал. Один из ярчайших примеров — это Корея , которая вот-вот должна была быть испепелена, но мы видим, что КНДР живет и здравствует, приняла участие в Олимпиаде, а в мае-июне Трамп собирается встречаться с (лидером Северной Кореи) Ким Чен Ыном , которого он называл чуть ли не хлеще, чем Асада", — сказал Михаил Синельник-Оришак.

В данном случае, по его мнению, Трамп пытается оставить себе место для маневра.

"Сейчас, видимо, советники проконсультировали его (Трампа — ред.), чтобы он писал, указывая хотя бы расплывчатые сроки, и делал заявления, исходя из которых, нельзя было бы напрямую «схватить его за язык». Например, вчера он написал: «Россия, жди, прилетят ракеты». После этого он сделал второй «твит», и как бы ни развернулась ситуация, Трамп всегда может сказать: «Вот видите, а я предупреждал!». Он оставляет себе, грубо говоря, два конца", — считает американист.

*Террористическая группировка, запрещенная в России.

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