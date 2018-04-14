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СМИ: «Хезболлах» осудила тройственную агрессию в Сирии
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Путин прокомментировал атаку по Сирии
Путин прокомментировал атаку по Сирии

СМИ: «Хезболлах» осудила тройственную агрессию в Сирии 

ТАСС 1 час назад
ТАСС, 14 апреля. Шиитская партии "Хезболлах" осудила ракетные удары США и их союзников по Сирии. Об этом в субботу со ссылкой на заявление партии сообщил телеканал Al-Manar.
"Тройственная агрессия США, Великобритании и Франции является грубым нарушением ее [Cирии] суверенитета. Мы заявляем о нашей безоговорочной поддержке сирийского народа и его руководства", — говорится в документе.
Кроме того, в «Хезболлах» высоко оценили «действия сирийских ПВО».
Поводом для нанесения удара по Сирии стал инцидент 7 апреля в городе Дума, где, по некоторым утверждениям, было применено химическое оружие. Эти сообщения распространял ряд НПО, в том числе «Белые каски»; про последнюю в Минобороны РФ сообщали, что она не является достоверным источником информации и распространяет сфабрикованную информацию. Представители российского Центра по примирению враждующих сторон провели 9 апреля обследование Думы, но не нашли там следов применения химоружия. В субботу на месте должны были начать работу эксперты Организации по запрещению химического оружия.
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